اللجنة الوطنية للطب الرياضي تقترح تقليص عدد جولات البطولة وتعليق منافسة الكأس

ج.ن

رفعت اللجنة الوطنية التابعة للجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي، بيان تدق من ورائه ناقوس الخطر، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها الجزائر من وراء تفشي الوباء كفيد 19 “كورونا” وحسب مضمون البيان الصادر من طرف ذات اللجنة الممضي من طرف رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية للطب الرياضي، الدكتور “هشام علام” تسلمت “’الوسط” نسخة منه، يوضح ..”في الوقت الذي تسجل بلادنا عدد المصابين بالفيروس جاوز عتبة الألف إصابة بين صفوف أفراد المجتمع الجزائري لم تسلم عدواها من هذا الوباء الخطير لتضرب البطولة الوطنية في جولة للرابطة المحترفة الأولى، يؤكدها عدد الرياضيين المصابين بالفيروس المتفشي في أول افتتاحية من عمر بطولة المحترف الأول، وكذا إصابة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري وطاقمهم الطبي والإداري بوباء كورونا بعد عودتهم من سفرية زمبابوي…”.

وفي حالة تفشي الوباء نقترح إقامة الدوري الجزائري دون خوض 38 جولة، أي تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، مع تحديد ملاعب لهذه المقابلات، ولما لا إجراءها في ملاعب ولايات الجنوب، لما يوفر طقسها من ظروف مناسبة تسهم في الحد من انتشار الوباء.

اقتراح تعليق بطولة كأس الجزائر، واستبدالها مؤقتا بمباراة نهائية يخوضها الأول والثاني في الدوري.

وكشف مسؤول اللجنة الطبية باتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في صفوف الأندية المحلية.

وأوضح جمال الدين دامرجي مسؤول اللجنة الطبية، أن 27 حالة من بين 146 تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما سجلت بقية الحالات في صفوف اللاعبين، وهذا منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي وحتى الخميس.

وانطلق قطار المحترف الأول، الجمعة، بعد توقف دام لأكثر من ثمانية أشهر، على وقع ظاهرة المدربين، فبعدما تمت إقالة مدرب اتحاد الجزائر تشيكوليني بعد مباراة السوبر بين الاتحاد وشباب بلوزداد، بسبب رفضه الصعود إلى المنصة الشرفية، فقد سار على خطاه المدرب التونسي الزلفاني الذي تمت تنحيته من طرف إدارة شبيبة القبائل، وهذا على خلفية التعادل الذي انتهى عليه اللقاء الذي جمع الشبيبة أمام أهلي البرج، قبل ان يتم اللجوء إلى خدمات المدرب يوسف بوزيدي العائد مجددا إلى بيت الشبيبة لقيادة التشكيلة تحسبا للمحطات الرسمية المقبلة.