اللجنة الوزارية للفتوى: لا يجوز شرعا للمصاب بمرض كورونا واقاربه إخفاء إصابته “

قالت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز للمصاب بمرض معد مثل مرض كورونا ولمعارفة وأقاربه رشعا اخفاء إصابته بالمرض، ويجب التصريح للجهات المختصة بذلك والامتثال للحجر الصحي وأسباب العلاج.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن من تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعا ومن علم باصابته بهذا المرض وتكتم عليه فهو مشارك في الإثم.

كما دعت اللجنة ذاتها إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع جميعا في شفافية تامة، وذلك من أجل نشر ثقافة تبليغ المصالح المختصة عن هذا المرض الخطير المعدي من طرف المصاب أو معارفه.