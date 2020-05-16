اللجنة الوزارية للفتوى: “لا يجوز جعل المغافرة وصلة الأرحام في العيد سببا في انتشار فيروس كورونا”

دعت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، اليوم السبت، إلى مزيد من الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعين واتخاذ الاجراءات الاحترازية ، وأسباب الوقاية واستعمال الكمامات ، وذلك حرصا منها لمرور اجواء العيد بدون عدوى .

وشددت الوزارة على ضرورة تأجيل عمليات الختان إلى ما بعد نهاية جائحة كورونا مع أهمية تأجيل الأفراح والولائم وسائر المناسبات العائلية.

وأكدت اللجنة أنه لا يجوز جعل من المغافرة وصلة الأرحام والتزاور خلال العيد سببا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه ينبغي الاكتفاء في التهاني بالعيد بوسائل الاتصال الحديثة .

كما دعت إلى تفادي الزيارات العائلية خلال يومي العيد وتجنب المصافحة والتقبيل