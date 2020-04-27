اللجنة الوزارية للفتوى: إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان جائز

قالت اللجنة الوزارية للفتوى إن إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان جائز.

وقد اجتمع اليوم الاثنين، أعضاء لجنة الفتوى الحاضرون في مقر وزارة الشؤون الدينية، بعد التواصل مع بقية الاعضاء عن طريق وسائل التواصل المتاحة.

وأوضحت اللجنة الوزارية للفتوى انه اذا كان الاصل ان تخرج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، لما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، فإن الفقهاء قالوا بجواز تعجيل اخراجها، قياسا على تعجيل زكاة المال، فقد صح أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل، فرخص له في ذلك، ولأنها واجبة بسبب الصوم والفطر عنه، فإذا تحقق أحد السببين جاز تعجيل اخراجها