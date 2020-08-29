اللجنة الوزارية للفتوى:يجوزُ تقديمُ الزَّكاةِ وإخراجها قبل حلول موعدها

أكدت اللّجنة الوزارية للفتوى، ما جاء في بيانها السابع بخصوص جواز تعجيل اخراج الزكاة إذا عرضت حاجة تقتضي التعجيلَ.

وقالت اللجنة إنه يجوزُ تقديمُ الزَّكاةِ وإخراجها قبل حلول موعدها (أي الحول).

وتأتي الفتوى بهدف تحقيق المصلحة التي تعود على فئات من المواطنين، وذلك بمرافقتهم وإعانتهم في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا.

ونبهت، اللجنة المزكِّينَ الذين قدّموا زكاتهم، وأخرجوها قبل دوران الحول، بناء على الفتوى الصادرة في البيان السابع، بمراجعة نصابَهم عندما يحين موعد حولهم الأصلي.

وتابعت في البيان ذاته، “إذا وجدُوا عند تمام الحول (أي العام)، أنَّ مجموعَ ما عندهم من المال يزيدُ على المبلغ الذي أخرجوا منه الزَّكاة سابقا، فإنّه يجب عليهم إخراجُ الزكاة من الفارق بين القيمة السابقة والقيمة الحالية، لأن تقديم الزكاة لا يسقط وجوبها في المال الذي طرأ خلال هذه المدَّة”.

كما ذكرت الهيئة، بوجوب المبادرة إلى إخراج زكاة الثروة الحيوانية، وزكاة الزروع والثمار، وفق شروطها وكيفياتها، حرصا على زيادة الأموال الزكوية، التي تسهم في خدمة المجتمع وتنميته