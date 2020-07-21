اللجنة الأولمبية الدولية تعلن رعايتها لدورة وهران المتوسطية

ج.ن

أعلنت اللجنة الأولمبیة الدولیة، رعايتھا لألعاب البحر الأبیض المتوسط التي ستحتضنھا وھران صائفة 2022، حسب ما أعلنته ذات الھیئة اليوم الثلاثاء عبر موقعھا الإلكتروني في الشبكة العنكبوتية.

ونشرت اللجنة الدولیة للألعاب المتوسطیة، التي يرأسھا الجزائري عمار عدادي، بیانا جاء فیه أنھا تعلن بكل شرف وارتیاح كبیرين عن قرار من اللجنة الأولمبیة الدولیة، يقضي بتنظیم الدورة التاسعة عشرة للألعاب المتوسطیة “وھران-2022 ” تحت رعاية الھیئة الأولمبیة.

واتفقت وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط حول التواريخ الجديدة لتنظيم الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطة بوهران في 2022 التي ستقام من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.” بعدما كانت مقررة أيضا في نفس التواريخ من السنة الجارية، بوهران قبل ان يتم تأجيلها إلى 2022 بسبب وباء “كورونا”. ويصادف حفل اختتام الالعاب المتوسطية بوهران 2022 احياء الذكرى الـ 60 لعيدي الاستقلال والشباب.

وستزدان مدينة وهران نهاية السنة الجارية بالمركب الأولمبي الجديد “عبد القادر فريحة”، المرشح لاحتضان مباريات الخضر برسم تصفيات مونديال قطر 2022.

وتنظم الجزائر للمرة الثانیة في تاريخھا ھذه الألعاب بعدما سبق وأن استضافت نسخة 1975 بالجزائر العاصمة، حیث لا تتوان السلطات العمومیة في توفیر كافة الإمكانیات التي تجعل من الموعد المتوسطي الجديد لسنة 2022 حدثا رياضیا “غیر مسبوق”.