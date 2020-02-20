الكيان الصهيوني يرفع عدد “تصاريح العمل” لفلسطينيي غزة

رفع الكيان الصهيوني ، بدءا من اليوم الخميس، عدد التصاريح الممنوحة لفلسطينيين من قطاع غزة إلى 7 آلاف، وسط تقديرات بإمكانية رفع العدد الى 10 آلاف.

وقالت المحطة الإسرائيلية (12) إن عدد التصاريح الممنوحة للسكان في قطاع غزة، للعمل داخل الكيان ، بلغ حتى يوم الأربعاء 5500 تصريحا ولكن العدد ارتفع إلى 7 آلاف بدءا من اليوم (الخميس).

ولفتت إلى أن هذا أكبر عدد من التصاريح الذي يمنح لفلسطينيين من قطاع غزة للدخول إلى الكيان الصهيوني، منذ سيطرة حركة “حماس” على القطاع أواسط العام 2007.

وأشارت إلى أن زيادة أعداد العمال تأتي في سياق محاولة إسرائيل تحقيق الهدوء مع قطاع غزة.

وقالت “بعد عقد من الإغلاق والعصي، تقدم إسرائيل الجزرة أملاً في أن تساعد في تحقيق الهدوء”.

وذكرت المحطة الإسرائيلية أن إسرائيل تفكر في زيادة عدد التصاريح ليصل إلى 10 آلاف.