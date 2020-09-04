الكيان الصهيوني أمام أخطر قراراته وأكثرها مصيرية..!

بقلم: صالح عوض

لن ينفعه تخلي البعض عن فلسطين.. يدرك أنه في أخطر مراحله بعد قرن على وعد بلفور، فرغم كل أمصال الحياة الاصطناعية التي يتم تزويد الكيان الصهيوني بها، إلا أنه قد أستنفد كل تجربته وقوة دفعه، وأصبح يبحث عن دعائم وجوده حتى لو باعتراف قطاع طرق ولصوص وحكام وصلوا إلى السلطة بالاغتصاب والديكتاتورية فيعلو صراخه طربا، ولكنه فرح الخوف والإحساس العميق بالخطر.. هل يضم فتحطمه الديمغرافيا، أم ينسحب فتحاصره الجغرافيا؟

مئة سنة والشعب الفلسطيني ثابت في الخريطة والسياسة.. بل تقدمت الديمغرافيا لتحاصر حملات استجلاب الصهاينة إلى فلسطين.. وها هو الشعب يزاحم برباطه وصموده أحرف التاريخ للكتابة بوضوح: أن فلسطين ليست إلا لأهلها الفلسطينيين العرب قدرا مقضيا وأن الكيان الصهيوني إلى زوال حتمية التاريخ والوعد الإلهي.

الارتباك الصهيوني:

لقد تميزت العشرية الأخيرة بظهور العجز عن اتخاذ القرارات المصيرية لدى صانع القرار الصهيوني مما سرع من وتيرة بروز المشكلات العميقة داخل الكيان وعلى صعيد علاقاته مستعيضا عن ذلك بحركات بهلوانية هنا أوهناك.. وللإجابة على هذا التحدي صدر مؤخرا كتاب في غاية الأهمية في الولايات المتحدة الأمريكية لكاتبيه السياسيين المنشغلين بالأوضاع في المنطقة العربية لاسيما القضية الفلسطينية وهما من أصل يهودي، دينيس روس ودافيد ماكوبسكي، بعنوان”كن قوياً وذا شجاعة جيدة: كيف عمل قادة إسرائيل الأكثر أهمية على تحديد مصيرها” ويتضمن الكتاب نقاشا للأحداث التاريخية ونصائح لمستقبل الكيان الصهيوني و يناقش ضرورة اتخاذ قرارات بعيدا عن الشعبوية والمواقف التي تبحث عن رأي عام وجمهور، بل قرارات تأخذ في الحسبان مصلحة الكيان الحيوية والإستراتيجية.

الكاتبان الأمريكيان اليهوديان معروفان بصداقتهما للكيان الصهيوني ولأدوارهما النافذة في تدعيمه داخل الإدارة الأمريكية الأمر الذي أتاح لهما فرصة لتصفح مستندات الأرشيفات الإسرائيلية والأمريكية وبعضها كان سرياً.. وهم يؤكدان في كتابهما سابق الذكر على الحاجة الملحة الآن لاتخاذ قرارات صهيونية شجاعة تجمع بين ضرورات الأمن و الحلم الصهيوني الذي يؤمّن مستقبل “إسرائيل” كدولة يهودية.. وفي هذا السياق يؤكد الكاتبان على ضرورة تحلي قادة الكيان الصهيوني بقدر كبير من الشجاعة لتحمل مسئولياتهم لوضع مستقبل الدولة العبرية في رأس سلم أولوياتهم قبل ان تكرس لحظة اللاعودة وتتحول الدولة بعدها إلى دولة ثنائية القومية.

قال دافيد ماكوبسكي أحد الكاتبين: “اعتقدنا أن الجيل الأمريكي الشاب يفقد الرابطة مع إسرائيل، فقد زرت أكثر من 150 جامعة أمريكية مختلفة، واستنتجت بضرورة الربط بين هؤلاء الشباب وبين القرارات المصيرية في إسرائيل، علّهم يستلهمون من قادتها وربما يؤدي ذلك لتعزيز الصلات معها”.. ينشغل الكتاب كثيرا بالوضع الراهن، ويتناول مسألة الضمّ ويدخل مقارنات تاريخية مع قادة صهاينة سابقين وكيف اتخذوا قرارات مصيرية.

ويواصل الكتاب تقديم رؤى وأفكار ضد سياسة الضم على اعتبار انها تعجل من عملية إلغاء الصبغة اليهودية على الدولة وإبراز كيان سياسي بقوميتين، كما إن الضم سيواجه بموقف رسمي أوربي رافض كما اتضح في الموقف البلجيكي والايطالي والاسباني والفرنسي بل صدر قرار عن الاتحاد الأوربي يرفض الضم ويلوح بتهديدات وعقوبات فالأوربيون مصرون على حل الدولتين.. وان كثيرا من أصدقاء الكيان الصهيوني في أوربا سيضطرون لمقاطعته والتراجع خطوة إلى الوراء في العلاقة معه أن الضم من شأنه أن يسبب خسارة مالية كبيرة خاصة في مجال الهايتيك”..

وهناك تغيرات عميقة في الولايات المتحدة حيث يؤكد ماكوبسكي على الرغم من قدم علاقة أمريكا بإسرائيل، لكنه يخشى من مواقف جيل الشباب “الذي لم يشهد المحرقة”. وحتى الطلاب الجامعيين اليوم، فقد ولدوا بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وهذا يعني فقدان الذاكرة وهو أمر مقلق، كما أن اليسار الأمريكي ربط بين السود والفلسطينيين ويقوم بحركات احتجاج متصاعدة أكسبت الفلسطينيين تعاطفا واسعا، وهكذا يعمل الضمّ ضد مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة.

وفي محاولة استدراك يخلص ماكوبسكي إلى: إن الأمريكي هو إنسان مختلف وهناك مخاوف بأن يطلب الفلسطينيون مواطنة متساوية ويرفض الإسرائيليون ذلك، وعندئذ سيقولون في الولايات المتحدة، لمَ لا؟ ويؤكد ماكوبسكي: “أنا قلق من عزلة محتملة تتورط بها إسرائيل، وهناك اقتحام موقف الرأي العام اليساري داخل التيار المركزي الأمريكي، وهذا ليس بعيدا جدا بل هذا ممكن أن يحدث”.

وكما هو واضح فإن الخوف قائم من احتمال الضم اذا نادى الفلسطينيون بدولة واحدة لقوميتين وخوف من الضم كذلك لأن أوربا ترفضه وستعاقب الكيان الصهيوني.. هذا فضلا على ان الضم يلغي يهودية الدولة.. وهذا هو تحذير الكتاب ومركز محوره حيث يهتم بالتطورات داخل إسرائيل والتي مهدتّ الأرضية لفكرة ضمّ أراض فلسطينية، ويتعامل مؤلفاه مع هذه القضية بسبب تبعاتها الثقيلة المصيرية. فيحذرّان من المخاطر التي يستبطنها فرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. ويشرحان بالمعطيات كيف يقف الكيان الصهيوني أمام أصعب القرارات الحاسمة.

ويواصل الكاتبان في التدليل على خطورة المرحلة كون فقدان الكيان الصهيوني قادة نابهين كإبن غوريون ومناحيم بيغن ورابين وشارون.. وأوردا حوارات لهما مع رابين وشارون كما ركزا في خطوات بن غوريون وبيغن التي تؤكد ان اتخاذ القرار لدى هؤلاء القادة يعتمد على مصلحة بقاء الدولة الصهيونية يهودية وأنهم كانوا دوما جاهزين لتقديم ثمن للحفاظ على هذا الهدف ويذهب الكتاب الى تحديد صفات مشتركة لبن غوريون وبيغن وشارون ورابين، مثل تشخيص ما هو أهم، والتمسك بالهدف وموازنة المخاطر مع المصالح العليا، والتوافق على أن تحاشي اتخاذ قرارات صعبة هو أكثر خطورة من عدم اتخاذها.

فك الارتباط:

الانفصال عن الفلسطينيين أصبح هدفا في حد ذاته أمام صانع القرار الصهيوني فهذا رابين الذي كان مصمما على الانفصال من أجل المحافظة على “إسرائيل” دولة يهودية، وتحاشيا لإمكانية تحولها لدولة ثنائية القومية. ويشير الكتاب سابق الذكر إلى أن رابين حاول تعزيز أمن إسرائيل من خلال تسوية الدولتين وفصل الفلسطينيين خلف جدار فاصل.. كما يكشف روس أنه وخلال محادثة مع رابين قبيل اغتياله بشهور عام 1995، أن رابين أخبره بأن إسرائيل ملزمة بالانفصال عن الفلسطينيين حفاظا على طابعها وهويتها وأمنها. وتابع: “قال لي رابين خلال لقاء جمعنا في فبراير/ شباط 1995، إنه ينوي بناء جدار فاصل بين إسرائيل والفلسطينيين”. وفي النهاية قام اليمين الصهيوني بقتل رابين ليوقف بذلك العملية الانفصال.

لقد كان اتخاذ قرار بحجم الانسحاب من الضفة وغزة يتطلب شجاعة وقدرة على رؤية مصلحة الوجود الصهيوني على حساب المصالح الآنية وهذا ما لم يتأت لكثيرين من حكام الكيان الصهيوني المأخوذين بالمنافسات والمزايدات كما قال شارون لروس في 2006 بأن “كل رؤساء الحكومات الذين سيأتون من بعده هم ناشطون سياسيون وليسوا قادة وزعماء”.

ويتابع روس: “ لقد شعر شارون بأنه ملزم باتخاذ قرارات كبيرة لأن ورثته لن يقوموا بها، واعتقد أن رؤيته تبلورت كونه من جيل القادة المؤسسين للدولة التي كان وجودها في خطر”. فكانت خطوة أرئيل شارون بفك الارتباط مع غزة ودون اتفاق مع احد وكان شارون يسير في اتجاه خطوة أحادية في الضفة بغية المحافظة على أغلبية يهودية داخل الكيان، فلقد اعتقد أنه بالخطوات الأحادية، سيحول دون تعرض إسرائيل لضغوط كبيرة أثناء مفاوضات بحضور أطراف دولية وبذلك يتمكن من بناء شرعية للاحتفاظ بالكتل الاستيطانية.

لقد كان شارون كما رابين من أقسى الجنرالات الصهاينة على الآمنين الفلسطينيين وهما مشهوران احدهما بتكسير أيادي أطفال الانتفاضة والثاني بهدم منازل وأحياء سكنية في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة إلا أن الجنرالين اللذين قاتلا في كل الجبهات أدركا أن الديمغرافيا تتحرك لصالح الفلسطينيين، يقول روس إن شارون كان قلقا جدا من المعطيات الديموغرافية التي عرضت عليه، خاصة تقارير وضعها خبيران بارزان في الديمغرافيا، وأنه اقتنع بأن إسرائيل لن تتمكن من المحافظة على أغلبية يهودية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن دون فك الارتباط بالفلسطينيين.

والموقف نفسه اتخذه يهود أولمرت عندما كان رئيسا للوزراء في حكومة العدو حيث اتجه لمفاوضات مباشرة مع رئيس السلطة الفلسطينية وكادا ان يتوصلا إلى اتفاق تفصيلي حول الانسحاب الصهيوني من الضفة الغربية مع تعديلات حدودية إلا أن تيار التطرف الأمريكي بقيادة كونداليزا رايس والصهيوني بقيادة ليتس ليفني أبطل الاتفاقية وحرض عليها الأمريكان فأوقف الرئيس الأمريكي بوش الابن بناء على نصيحة كونداليزا رايس يهود أولمرت عن المواصلة في التفاوض وسريعا لفقت له التهم فتم عزله من منصبه ودفع به إلى السجن بتهم الفساد.

من هنا نرى بأن الضم كان مرفوضا من قبل الطاقم السياسي الذي كان له الدور الأساس في قيام الكيان الصهيوني، إلا أن تنامي اليمين المتطرف جاء إلى المشهد بخطاب سياسي يدعو الى الاستيطان في الضفة وتهويد القدس والتعامل في أرض الضفة على اعتبار أنها حديقة خاصة للصهاينة.

فكان القتل أوالسجن أو المرض المميت جزاء وفاقا لكل رئيس وزراء صهيوني فكر بفك الارتباط أو الانسحاب من الضفة الغربية.. وهنا يتجلى التناقض في موقف اليمين فهو في الوقت الذي يدعو فيه إلى يهودية الدولة يصر على الضم الذي يعني تلقائيا دولة ثنائية القومية التي ستطوح بالحلم الصهيوني.

الانشطار الصهيوني:

نورد هنا بعض ردود الفعل على الكتاب الذي تمت ترجمته فورا إلى العبرية حيث من المتوقع أن يسهم في تشكيل رأي عام حيث يفترق الصهاينة “الكتاب والساسة والعسكريون” في مواجهة التحدي الكبير هل يسيرون نحو الضم أم الانسحاب؟ وقد دخلت هذه القضايا الكبيرة في بازار التنافس الحزبي والأنانيات الشخصية ومحاولة كسب الجمهور قبيل الحرب التنافسية وهكذا.. في حين يواصل اليمين تناقضه وإصراره على يهودية الدولة من جهة وضم الأراضي من جهة أخرى، إلا أن ردات فعل جاءت مرحبة و سريعة من مواقع عديدة فلقد أدلت شخصيات أمنية وسياسية وكتاب بآرائهم حول الكتاب-الفكرة الذي أحدث نقاشا معمقا خلال الأسبوع الماضي في مراكز الأبحاث والمؤسسات الإستراتيجية الصهيونية وذهب كثير من المسئولين الصهاينة إلى الترحيب بالكتاب ودعوا إلى التعلم منه من أجل منع تورط القادة الصهاينة في اجتياز خيار اللاعودة القريبة نحو الدولة الواحدة ثنائية القومية.

وتعقيبا عليه، يقول شلومو أفنيري المدير العام الأسبق لوزارة خارجية الاحتلال: “إن هذا الكتاب قرع للجرس ينبه للحاجة الملحة بقرار هو الأصعب الذي تواجهه إسرائيل: الحفاظ على هوية يهودية ديمقراطية أو فقدانها، والسؤال ليس إذا كان هذا سيحصل إنما متى سيحدث”.

أما قائد سلاح الجو الأسبق الجنرال في الاحتياط أمير أيشيل، فيشيد هو الآخر بالكتاب، ويرى وزير القضاء والمخابرات الأسبق عن حزب “الليكود” دان مريدور، أن الكتاب يساعد كثيرا في فهم المسيرة الداخلية لاتخاذ القرارات لدى القادة عند مفترقات تاريخية حاسمة، وفي فهم الكفاح من أجل العثور على طرق لتسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني.

كما يؤكد مريدور أن الكتاب مفيد للتعلم كيف نجح قادة إسرائيليون بالانفصال عن قيم ومثل ثمينة من أجل إيجاد طريق تجعل إسرائيل دولة مقبولة في المنطقة واستنباط خلاصات مهمة تتعلق بكيفية اتخاذ قرارات تاريخية تجد إسرائيل نفسها ملزمة باتخاذها مستقبلا.

لحظة استشراف:

“ولاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا” هذا قانون عام يلتزم به الثوار الذين يسعون إلى حقوقهم..

إننا نتألم صحيح من الحصار ومن قيادات مشتتة تتلهى بالامتيازات المادية والانشغال في الانقسام.. قيادات تواجه التكالب الدولي بأداء لا يصلح في مواجهة ذباب الوجه.. إننا نتألم ونتوجع.. هذا صحيح ولكن كيف يعيش الصهاينة؟

إنهم مشوشون، مرتبكون فاسدون لصوص لا يعرفون ما يفعلون بنا وبأنفسهم.. يقفون أمام سؤالين:-هل يضمون الضفة فيتلاشى الحلم الصهيوني؟ -أم ينسحبون من الضفة فتقوم دولة فلسطينية ستكون بلا منافس هي الأقوى في المنطقة بتأثيرها ونفوذها؟ دولة جاذبة لكل العشق الإسلامي والعربي باستثمارات وعقارات وسياحة دينية بالقدس والأقصى وبيت لحم والكنيسة وبناء علمي ونهضة إنسانية ضخمة..؟

نحن نعرف أن فلسطين أكبر بقداستها وبركتها وأنبيائها ورسلها من أن ينوء بمهمتها شعب فلسطين وحده ولأنها كذلك فسيظل أهلها على أرضها مرابطين وأبناء الأمة بنورها يهتدون نحو الوحدة والنهضة.. فهذا قدر الهي وخيار الهي.. أما هم فمشكلتهم كبيرة كمن يركب دراجة بعجلة واحدة لابد له من التحرك.. وكل حركة له خسارة وسقوط .. المستقبل لنا ونرجو من الله ما لا يرجون.. والمستقبل قلقهم وخوفهم والمجهول الرهيب أمامهم.

نحن مجرى التاريخ وهم متطفلون عابرون يؤذينا مشاغبتهم ولكن يقتلهم صبرنا والله غالب على أمره.