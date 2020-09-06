الكوكي يرفض التفريط في خدمات غشة

ج.ن



كشفت مصادر مطلعة، أن نبيل الكوكي مدرب وفاق سيطف، يرفض وبشدة التفريط في خدمات حسام الدين غشة، ووفقا لذات المصادر فإن التقني التونسي يراهن كثيرا على خدمات مهاجمه، ويرى بأنه سيكون واحد من بين العناصر التي بمقدورها المساهمة في بلوغ الأهداف التي سطرها النادي، وتأتي رغبة الكوكي في الاحتفاظ بخدمات صاحب 24 سنة في تعداد الفريق السطايفي في الموسم المقبل، لتعقد المأمورية على الأندية الراغبة في التعاقد مع غشة والتي يأتي على رأسها النادي الإفريقي التونسي، حيث يراهن هذا الأخير على ضم غشة مباشرة بعد رفع العقوبة التي يتواجد النادي تحت طائلتها، والتي تحرمه من القيام بأي تعاقدات جديدة في الوقت الراهن.