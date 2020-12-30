الكوكي يحذر لاعبيه من انتفاضة نصر حسين داي

ابدى مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي اليوم الأربعاء بسطيف تخوفه من ردة فعل لاعبي نصر حسين داي عند مواجهتهم يوم الجمعة المقبل بملعب 20 أوت ب في لقاء مؤجل عن الجولة الخامسة للمحترف الأول.

و أوضح التقني التونسي خلال ندوة صحفية عقدها بملعب 8 ماي 1945 قبيل الحصة التدريبية التي تسبق تنقل الوفاق إلى الجزائر العاصمة لمقابلة مساء الجمعة المقبل فريق نصر حسين داي أن الوفاق يلعب دائما من أجل الفوز و الظفر بالنقاط الثلاث مهما كان المنافس و نوعيته، لكنه في المقابل يتوقع ردة فعل لاعبي نصر حسين داي الذي يضم في صفوفه لاعبين مخضرمين.

و قال في هذا السياق: “النصرية فريق قوي أبان على إمكانات كبيرة خلال مقابلات الموسم الجاري لا تعكس النتائج التي سجلها”، قبل أن يضيف أن الوفاق سيتنقل إلى الجزائر العاصمة بهدف العودة بنتيجة إيجابية و المحافظة على ديناميكية الإنتصارات التي حققها أشباله في بداية الموسم الجاري .

و أكد الكوكي أن فريقه بعد 6 جولات بدأ يعود إلى المستوى الذي وصل إليه السنة الفارطة و يطمح لأن يتطور أكثر و يصل إلى مستوى أحسن لكي يواكب إيقاع مستوى الفرق الأخرى، مضيفا أنه يرى في فريقه ملامح تبشر بمستقبل أفضل في قادم المقابلات.