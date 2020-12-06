الكوكي: طرد قندوسي صعب من مهمتنا وسنعوض في بلعباس

ج.ن

قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عقب المواجهة أمام سريع غليزان بملعب 8 ماي 1945 والتي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة بأنها طرد اللاعب أحمد قندوسي خلال الشوط الأول صعب من مهمة زملائه.

وأكد في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: “أخبرت اللاعبين بعد المواجهة الأولى أمام اتحاد الجزائر بأن المباراة القادمة لن تكون سهلة، لأن كل المنافسين الذين يأتون إلى هنا سيتكتلون إلى الخلف ويرفضون اللعب وينتظرون كرة ثابتة من أجل التسجيل، لكن مع ذلك استطعنا خلق 3 فرص في الشوط الأول.”

وأردف: “المشكل ليس في ضربة الجزاء لكن يكمن في طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء وبالتالي أصبحت المهم صعبة، خلال الشوط الثاني قمنا بخلق 5 فرصا حقيقية لو تتدخل حارس سريع غليزان لكانت في الشباك.”

مضيفا: “نظريا صحيح خسرنا نقطتين، لكن فزنا من الناحية المعنوية، أشكر اللاعبين على مجهوداتهم، سجلنا نقاط ايجابية وسنعمل لاحقا على تعديل بعض النقائص.”

وختم التقني التونسي كلامه: “نسعى للتعويض خارج الديار وسنحضر بشكل جيد للعودة بنتيجة ايجابية من بلعباس، أتأسف لغياب بعض العناصر، لو كانوا معنا اليوم أعتقد أنه سيكون هناك حلول أكثر.”