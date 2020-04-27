الكورونا يؤجل تسليم المحطة الجوية بمطار وهران

* على مساحة 4000متر مربع ب38 مليار دج

كشفت المديرية العامة لمطارات الغرب عن تأخر تسليم المحطة الجوية لمطار أحمد بن بلة إلى منتصف العام المقبل كأقصى تقدير وذلك بعد تأثير جائحة كرونا على تقدم الإشغال الكبرى بالمحطة التي تجاوزت ال95 بالمائة في حين انطلقت الأشغال التقنية التي توقفت مؤقتا بفعل انتشار وباء كوفيد 19.

هذه المحطة التي خصص لها مبلغ 38 مليار دينار لانجازها من قبل شركة كوسيدار التي تكفلت بالإشغال الكبرى التي تجاوزت ال95 بالمائة على مساحة 4000 متر مربع بعد تهديم بعض المستودعات القديمة ، في حين تكفلت إحدى الشركات الاسبانية المناولة عملية تركيب التجهيزات التقنية وفي مقدمتها المصاعد الإلية وبساط دوران الأمتعة وكاميرات المراقبة وتجهيزات الرقابة والمراقبة ، لكن عناصرها أرغموا على التوقف بفعل جائحة الكورونا ما عطل المشروع الذي من شأنه استقطاب 3.6 مليون مسافر سنويا ويستطيع التوسع إلى 6 ملايين مسافر ناهيك على كميات كبيرة من المواد بحكم ان المطار سيستغل في إطار التصدير والاستيراد بحكم احتوائه على منطقة للشحن والتصدير وفقا للمقاييس الدولية .

محمد بن ترار