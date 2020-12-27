الكورونا تتسبب في فوضى تجارية وبيئية في المدن والقرى والمداشر

كشفت تقارير رسمية قدمتها مصالح الأمن إن فيروس الكرونا تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية هامة على مستوى المدن والقرى وحتى المد اشر والطرقات ، وأدت إلى ظهور العديد من التجاوزات غير القانونية.

ففي المجال التجاري ، وإمام غلق الأسواق الأسبوعية ساهم انتشار فيروس الكرونا في ارتفاع الأسواق الفوضوية خاصة تلك المختصة في بيع الخضر والفواكه ، حيث لجأ التجار إلى الأرصفة والساحات في المدن ، في حين عزى التجار أطراف الطرق الوطنية والمحلية من قبل التجار في المناطق الريفية والشبه الحضرية ، على غرار القرى التي تعيرها الطرق الوطنية ما يشكل خطرا كبيرا ومساسا بالاقتصاد الوطني عن طريق تنامي التجارة الفوضوية وتراجع العمل بالسجيلات التجارية بفعل غياب الفضاءات ، اما في الجانب البيئي فقد أدى غلق المقاهي والمطاعم وانتشار الوجبات المحمولة في انتشار الاوساخ خاصة اكواب القهوة الكارتونية في الشوارع ، وكذا الاواني المحمولة المصنوعة من مادة البلاستيك ، وهو ما ضاعف من معاناة البلديات ومصالح النظافة في المدن والقرى ، وادى الى تشويه الطبيعة ، ما أستوجب على العديد من الجمعيات تنظيم حملات نظافة لحماية البيئة من تنامي الاوساخ.

محمد بن ترار