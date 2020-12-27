الكورونا تتسبب في فوضى تجارية وبيئية في المدن والقرى والمداشر

بفعل غلق الاسواق والمطاعم والمقاهي

الأولىالوطني
عن محمد بن ترار 0

كشفت تقارير رسمية قدمتها مصالح الأمن إن فيروس الكرونا تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية هامة على مستوى المدن والقرى وحتى المد اشر والطرقات ، وأدت إلى ظهور العديد من التجاوزات غير القانونية.

ففي المجال التجاري ، وإمام غلق الأسواق الأسبوعية ساهم انتشار فيروس الكرونا في ارتفاع الأسواق الفوضوية خاصة تلك المختصة في بيع الخضر والفواكه ، حيث لجأ التجار إلى الأرصفة والساحات في المدن ، في حين عزى التجار أطراف الطرق الوطنية والمحلية من قبل التجار في المناطق الريفية والشبه الحضرية ، على غرار القرى التي تعيرها الطرق الوطنية ما يشكل خطرا كبيرا ومساسا بالاقتصاد الوطني عن طريق تنامي التجارة الفوضوية وتراجع العمل بالسجيلات التجارية بفعل غياب الفضاءات ، اما في الجانب البيئي فقد أدى غلق المقاهي والمطاعم وانتشار الوجبات المحمولة في انتشار الاوساخ خاصة اكواب القهوة الكارتونية في الشوارع ، وكذا الاواني المحمولة المصنوعة من مادة البلاستيك ، وهو ما ضاعف من معاناة البلديات ومصالح النظافة في المدن والقرى ، وادى الى تشويه الطبيعة ، ما أستوجب على العديد من الجمعيات تنظيم حملات نظافة لحماية البيئة من تنامي الاوساخ.

محمد بن ترار

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