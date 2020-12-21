الكناري يستهدفون الفوز وتسهيل مهمتهم بالاياب

يسجل فريق شبيبة القبائل مشاركته القارية هذا الموسم من بوابة المواجهة التي تنتظره ظهيرة اليوم أمام المضيف الدرك النيجيري لحساب لقاء ذهاب الدور السادس عشر من كأس الكاف، أين توجه النادي القبائلي إلى عاصمة النيجر نيامي استعداد لخوض المقابلة التي يسعى خلالها إلى العودة بفوز لأرض الوطن من أجل إقناع أنصاره في قدرته على الذهاب بعيدا في المنافسة القارية، في ظل بحث تشكيلة “الكناري” عن العودة بقوة إلى الساحة القارية ورغبتها في استعادة الأمجاد الماضية وفي هذا الصدد، يدخل اشبال المدرب يوسف بوزيدي أرضية الميدان بحذر من أجل تحقيق الانتصار وتسهيل مهمتهم تحسبا لمقابلة الإياب المقررة على ملعب اول نوفمبر بمدينة تيزي وزو، حيث يدرك اللاعبون أهمية العودة بنتيجة ايجابية وتفادي أي مفاجأة غير سارة من نيامي أمام منافس مجهول، أين يتحول تركيز اللاعبين نحو المسابقة القارية وفتح صفحة جديدة مع المنافسة التي أعفيوا من خوض دورها التمهيدي، واستفادوا من راحة إضافية ساعدتهم في التركيز على البطولة الوطنية قبل التحول إلى كأس الكاف، التي تعتبر هدفا لإدارة الرئيس شريف ملال.

وتعرف تشكيلة المدرب بوزيدي غياب اللاعب بونوة الذي جاءت نتائج التحاليل التي أجراها حول فيروس كورونا إيجابية اضطرّت على إثرها الإدارة ابعاد اسمه من قائمة الوفد المعني بالسفر وسوف يكون الطاقم الفني على إثر ذلك أمام البحث عن البديل، وهو الذي يقوم بعمل كبير على الجانب النفسي من أجل وضع اللاعبين في أفضل جاهزية، خاصة وأنهم يتواجدون بمعنويات عالية عقب الانتصار الذي عادوا به من آخر مقابلة في البطولة الوطنية على إثر التنقل الذي قادهم في الجولة السابقة لمقابلة جمعية الشلف.

عيشة ق.