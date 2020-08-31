الكشف عن موعدي “كلاسيكو” الليغا

ج.ن

نشرت صفحة الاتحاد الاسباني لكرة القدم “الليغا” الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أبرز مواعيد بطولة الدوري الاسباني بعد سحب قرعة مباريات البطولة.

سيواجه فريق ريال مدريد الاسباني بطل الليغا غريمه التقليديد برشلونة في كلاسيكو اسبانيا خلال مرحلة الذهاب يوم 25 نوفمبر 2020على أرض ملعب الكامب نو في الجولة السابعة، في حين ستكون مباراة الإياب يوم 11 أفريل 2021 على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو في الجولة 30.

في حين سيواجه فريق ريال مدريد غريمه التقليدي في العاصمة فريق اتلتيكو مدريد في دربي مدريد خلال مرحلة الذهاب على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو في الجولة 13 يوم 13 جانفي 2020، وسيتقابلان في لقاء الإياب يوم 7 مارس 2021 في الجولة 26 على ارض ملعي واندا متروبوليتانو.