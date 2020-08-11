الكشف عن مواقع سكنات “LPP” التي ستسلم قريبا

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، كافة المستفيدين من السكنات الواقعة بالأحياء السكنية المذكورة أدناه، للتقرب من مصالحها التجاربة قصد استكمال كل الإجراءات الإدارية و المالية، وهذا تحسبا لعملية تسليم مفاتيح السكنات المزمع إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة.

1- حي 114مسكن ترقوي عمومي( علي عمران 6 ) مديرية المشاريع بالرويبة .

2- حي 36/ 476 مسكن ترقوي عمومي ” ماكوتا” عين البنيان مديرية المشاريع بأولاد فايت / المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

3- حي 60/ 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية مديرية المشاريع بأولاد فايت / المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

4 – حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء مديرية المشاريع ولاية البليدة .

5 – حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر مديرية المشاريع ولاية بجاية .

6 – حي 150/ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم المديرية الجهوية غرب بولاية وهران.

7 – حي 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت مديرية المشاريع بولاية تيارت .

8 – حي 16 مسكن ترقوي عمومي بولاية البيض مديرية المشاريع بولاية تيارت.

9 – حي 40 / 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي المديرية الجهوية جنوب .

10 – حي 28 / 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط المديرية الجهوية جنوب.