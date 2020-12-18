الكتلة الثالثة.. حاجة إنسانية ماسة

بقلم: صالح عوض

الكتلة الثالثة أو القارة المتوسطة أو محور طنجة جاكرتا أو العالم الإسلامي.. إنه الحاضر الأكثر بروزا على مسرح العمليات العالمية، والشاغل المرهق للسياسات ومراكز الأبحاث وصناع القرار الكبار في العالم.. ورغم بروز الصين ومشروعها العملاق واقتصادها المتنامي إلا أن مرحلة الصراع معها لن يطول.

يشتبكون في صراعات شرق-غرب بين الكتلة الاشتراكية والرأسمالية او داخل الغرب نفسه كما حصل في حروب أوربا المهلكة، ولكنهم سريعا يعودون الى المعركة الجوهرية التاريخية.. لم يغيبوا عن المنطقة إلا ليعودوا إليها أكثر شراسة وعنفا.. تغيرت أيديولوجياتهم وتبدلت راياتهم ولكنهم لم يبدلوا اتجاههم لتدمير هذا الخصم العنيد.. وكلما ظنوا ان الحياة فارقت جزأ منه عصفت بأمانيهم عواصف الثورة.. هؤلاء صناع الحروب يستخدمون الدين والإلحاد والشيء ونقيضه من اجل المال.. يتوارثون الحروب ضد الكتلة الإسلامية بضراوة لأسباب عديدة ولكنهم في الوقت نفسه يستغلون الإنسان في بلدانهم ويدفعونه شيئا فشيئا إلى مرحلة العبودية من خلال البنوك والشركات.. وهكذا تجلى منهجهم بشقيه: الاستغلال داخليا والحروب خارجيا.

طبيعة استثنائية:

ومن عجائب أمر هذه الأمة إنها تنتصر بقليل سلاحها وعتادها وجندها على جحافل المعتدين وترساناتهم فيما هي في أسوأ مراحلها التاريخية أما هم ففي أعلى درجات الجهوزية ويكفي ان نضرب مثلا في القرن الأخير الثورة الجزائرية والمقاومة العراقية.. عكس كثير من الحضارات التي تكسرت وهزمت فتلاشت عن وجه الأرض.. وليس هذا هو الغريب طبيعة الأمة فقط بل هناك سمة خاصة بالأمة لم تشترك معها امة أخرى ولا حضارة أخرى تلك المتعلقة بمنهج الحضارة أو الإمبراطورية او الدولة.. فمنذ الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية السوفيتية تكشف للجميع أنه بمجرد سقوط الإمبراطورية تنسحب قيمها وعقائدها وثقافتها شيئا فشيئا من حياة الناس وهذا ما يكشف حقيقة أننا لا نجد اليوم من يتبنى فكر وقيم الحضارة الرومانية ولا نجد للحزب الشيوعي الذي كان يعد بعشرات الملايين في روسيا والدول الاشتراكية أي فاعلية أو حضور في نفوس الناس او ثقافتهم. بل لعل دولا أوربية كفرنسا تنكرت بعنف من خلال ثورة دامية ضد القيم التقليدية للمجتمع الذي كانت الكنيسة والإقطاع يتحكمون في مقاليد أموره.. بل اتجهت فيما بعد ضد الدين بتطرف باسم العلمانية والليبرالية وهذا شأن العديد من الدول الأوربية.. ومن جهة أخرى ظلت مكونات الأمة القومية والمذهبية في حالة تكامل دون تحطيم الخصوصيات أو تشويه رموزها.

فحافظت الحضارة العربية الإسلامية على خصوصيات الشعوب التي تشكلت منها ودورها التنوعي في إغناء الحضارة وتقديم خدمات نوعية من كل أهل قومية ليتحقق الإسلام طاقات بشرية نوعية تستطيع ان تنهض بالمهمة الحضارية باضطراد.

كما ان الإسلام لم ينسحب من الحياة إلى المسجد واللاهوت وكراريس الفقه المجمد.. بل هو يتقدم برؤيته للمجتمعات وحياة البشرية تحمل بريقا خاصا وهو يزاحم بتفرد في مجال الصراع الفكري والثقافي وقد حفظ للأمة لياقتها وحيويتها، وظل الإسلام مجسدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم ولم يرتق كتاب أو علماء إلا بالنبع الصافي ولم يصبح هناك أي كتاب شريكا للقران او سنة الرسول.

نعم قد تعرضت الأمة لضغوط رهيبة عبر مسيرتها وفي النهاية سقط النظام السياسي الذي كان من مهماته الحافظ على الدين ولكن بقيت الأمة كلها تحمل الإسلام كما هو واضح وأصبحت الأمة سدنة الإسلام.. ظل الإسلام كله بعقائده وثقافته وشعائره وعلمائه وقضائه وشعائره تجتمع على العبادات يوميا في صلواتها وفي أسبوعها في جمعها وفي كل سنة صيام رمضانها وذي الحجة وذبائحها والطواف حول الكعبة.. أكثر من 15 قرنا ورموز الأمة هي نفسها بدءا من الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكبار الصحابة وال البيت وظلت هذه الرموز قدوة العلماء والمفكرين والمثقفين.. تاريخ متواصل لم يحصل ان انقطع في جوهره وعمقه وظل يكتنز الأمجاد والتقدم طازجا كأنه حصل صباحا..

جزّؤوا أراضيها وشتتوا أوطانها ونصبوا عليها حكاما من نوع مصنع ليسوموهم سوء العذاب.. جربوا في الأمة كل أدوات وأساليب الفتك ولكن بعد كل المراحل فشل الاستعمار المدجج بالعنصرية و الجريمة.. و كل مرة تخرج الأمة من دوامة النار مرفوعة الرأس تلملم جراحها وتمسح عن جبينها غبار المعارك.. أمة تعودت على مواجهة التحديات الكبيرة وهي لا تدعي الانتصار الدائم ولكنها تصر على الصمود المستمر والمقاومة التي لا تنهزم.

هذه الأمة ودينها حقيقتان في الكون تكبران وتمتدان.. وأكثر ما يبحث عنه الإنسان دين يقمع العنصرية ويعلي من شان الإنسان ويرفض سيطرة الأصنام والآلهة على ضمائر الناس وحياتهم وينظم المجتمع بمنظومات أخلاقية و قيمية ترتقي به إلى السمو الإنساني في جوهره وظاهره.. دين يجعل سعادة الإنسان في الآخرة غايته وكرامة الإنسان في الدنيا هدفه.. وأمة تتحرك فيها هذه القيم والمبادئ وتتجدد فيها كلما استدعت التحديات.. امة تتجدد وتجدد انتصاراتها

حضارة المادة تفلس:

للحديث عن المجتمعات الأوربية والمجتمع الأمريكي يكفي أن نشير الى بعض ظواهر الحالة لنكتشف أي درك وصلت إليه حقوق الإنسان وحرياته.. نعم يتم توفير الغذاء والطبابة والحماية المجتمعية لكن كل ذلك يمر بهدوء لإحكام ربط الحبال على خناق الأنظمة والمواطنين المثقلين بالقروض..كما تم سلب ما ناله العاملون من خلال تضحياتهم.

قيادة المجتمعات الامبريالية مفلسة على الصعيد المعنوي والقيمي لكنها لا تنفك تستعرض عضلاتها لتأديب الداخل وترهيب الخارج.. وها هي الاحتجاجات عنيفة في فرنسا لم تشهدها البلاد من قبل.. فلقد مر عليها عامان والحال نفسها في حين تتنامى الأخبار عن مراكز مال خاصة بأولئك الذين يتحكمون في العالم سلما وحربا وتنظيم نسل.

ولقد كانت هذه الحضارة خلال تحركها الخارجي في حالة عدوان مستمر فدمرت مجتمعات ودولا وألقت الرعب في ملايين البشر في محاولات عنصرية لتصفية الشعوب لأسباب عدة مرة بقصد السيطرة على الأرض ومرة بسبب تجويف الأوطان من إثنياتها الاجتماعية لحصرها في لون اجتماعي واحد.

وفي مقابل هذا ينبغي النظر الى الإنسانية: الإنسانية التي تواجه عصابات المال ومافيا الإعلام ومؤسسات السطو على كرامات الناس في مراكز المال.. الإنسانية التي تجد نفسها مكبلة بقيود اقرب الى العبودية من قبل مجموعات قليلة تتلهى بمصائرها.. الإنسانية التي عبرت عن ضميرها أكثر من مرة في أمريكا وفرنسا وبريطانيا تعيش التمزق والضنك وهي الى المنقذ والمخلص مشدوهة الوجدان.. هذه الإنسانية بحاجة ضرورية وماسة للمخلص والمنقذ حتى لو لم تستطع الإحساس بحاجتها جراء ما يرهقها من متاعب ومخدرات لأعصابها.

ارتكبت هذه الحضارة مجازر في اليابان والعراق وأفغانستان وفيتنام وسوى ذلك هذا فضلا عن ظروف منشئها الدامية.. فأصبحت بهذا السلوك غير أمينة على المسيرة البشرية ولقد أخذت الفرصة كاملة فكانت طاغوتا جبارا على البشرية..ويمتد الأمر الى توزيع العالم إلى دوائر نفوذ بين أصحاب المال الكبار الذين يشكلون حكومة سرية.

لقد قادت الدول الغربية المؤسسات الدولية عشرات القرون ووجهتها إلى غير الحق الأمر الذي افقد قيمة الحق في أذهان الناس وشوش على القضايا الكبرى، ومن باب التسيّد على العالم قام الاستعمار بتقسيم الجغرافيا بطريقة فجة تكتنز المشكلات والعقد التاريخية.

رغم كل ماسبق فان الخلل البنيوي في النظام الرأسمالي الذي يعيش تناقضا خطيرا بين دستور وضع باعلى مواصفات الجمال وواقع تمارس القوة والغطرسة فيه يعني بوضوح ان مآلات غير حميدة يتجه نحوها النظام الرأسمالي العالمي لاسيما النظام الاقتصادي الأمريكي.. ولعل ما جرى في السنتين الأخيرتين يظهر هشاشة النظام الديمقراطي الرأسمالي.. فمقتل مواطن أسود حرق محلات تجارية ومصالح عامة في أمريكا وفي فرنسا ها هي المظاهرات تندلع بفئات شبابية منذ عامين وتواجه قمعا من قبل السلطة.. و قصة ترمب والكرسي تثير مجددا مخاوف حقيقية من النظام الديمقراطي وعليه واحتمالات تفلته من الضوابط الأخلاقية.

الصين ليست بديلا:

عندما يحجز مئات ملايين البشر خلف أسوار الصين وتكتم الأفواه وتحبس الأنفاس ولا وجود لمعارض سياسي ولا حرية صحافة ولا وجود لعمل سياسي على تنوع حزبي.. في بلد يتم قمع القوميات والفتك بمقدساتها وحجر ملايين منهم في معامل و ورشات عمل.. عندما يكون حال الصين هكذا يصبح أي حديث عن امتلاك الصين دفة قيادة البشرية أمرا سخيفا لا قيمة له..

صحيح ان الصين تطلق الان مشروعا ضخما بآلاف مليارات الدولارات لتشكيل عالم اقتصادي مختلف عن ذلك الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد استدعى هذا المشروع الضخم فتح القنوات مع العديد من الدول المتضررة من هيمنة النظام الرأسمالي وسطوته، وانضم للصين عشرات الدول وبدأ العمل على إقامة الجسور و شق الطرق وتعبيدها بآلاف الكيلومترات وبضخ مليارات الدولارات للدول الأساسية في المشروع لبناء طرق النقل.

استطاعت الصين حتى اللحظة من التقدم اقتصاديا بشكل استثنائي واستطاعت ان تدخل استثمارات في المجالات سالفة الذكر كما حصل بينها والباكستان..حيث قامت الصين ببناء ميناء جادر الاستراتيجي والذي سيكون له دور أساسي في شبكة طريق الحرير.

وقد تحركت الصين شرقا وغربا في القارة الإفريقية تدعم أنظمة سياسية وتقديم مشاريع استثمارية ومن غير المنظور نتائج المماحكة الصينية الأمريكية.. لأن أمريكا نفسها ستخسر قبل ان يخسر الجانب الصيني.. هناك تعقيدات اقتصادية رهيبة بين البلدين وهذا الأمر لن يحل بسلسلة العقوبات التي يقترحها الرئيس الأمريكي.

في الصين نمط معيشي لا يغري أي طرف دولي ان يكون شريكا له من مستوى تدني الأجور الى النمطية والحياة الصعبة بخصوص ملايين البشر كما ان سجل حقوق الإنسان يضج بملايين القضايا على الشكل الفردي والجماعي ولعل قضية مسلمي الإيغور لا تزال ماثلة..

وتبدو خطوات الصين في طريق الحرير هي الخطوات نفسها التي ينهجها أي استعمار تبدأ من المغريات وتقديم مساعدات مرهونة بممتلكات سيادية تنتهي إلى سيطرة الصين على مفاصل جيواستراتيجية.

في بداية المشروع سيذوق جميع الشركاء حلاوة ما ولكن ستؤول الفائدة الكبرى الى جيوب المستفيد الأعظم الذي يمتلك الثروة الأكبر والتقنية الأدق والإدارة الأكثر صرامة بمعنى ان المستفيد الحقيقي هو الصين التي لا تخفي عنفها ضد الأقليات الدينية والاجتماعية.

ليس لدى الصين شيئا تقدمه على صعيد كرامة الإنسان فان الغرب رغم كل ما ينتابه من نزعات قدم عناوينا كثيرة لضمان حرية الإنسان وكرامته وانتشرت جمعيات حقوق الإنسان وتباينت الرؤى والاختلافات التي يمكن ان تجعل من باحة الديمقراطية مفخرة أوربية ولو في الشكل فقط..

البديل الحضاري:

لن تصمد أمريكا كثيرا في مواجهة تحديات ذاتها..ولكنها كذلك لن تسكت عن تقدم النموذج الآخر في دوائر التنافس ستتصدى له بالعقوبات والإجراءات الإدارية على مستوى التجارة الدولية.. لن تستسلم أمريكا ولن يسكت الصينيون وستكون الحرب صفرية وسيشهد اقتصاد البلدين تحولات نوعية.

في احتدام الصراع بين الصين وأمريكا سيكون لنا فرصة للملمة واقعنا الإسلامي فنحن ننتظر ان تحصل الفرصة التاريخية الحقيقية لنرى على ضوئها كل أطراف المشهد وأين نضع أقدامنا وهذا يعني انه لابد من رؤيتها كما هي في حدودها.

هنا بالضبط تتعاظم مسئوليات طلائع الأمة في إدراك أن القيام بواجب التصويب قد يتعرض لأخطاء هنا أو هناك لكن المهم التيقن منه أن أي خطوة على صعيد تقوية الأمة سيرافقها خط آخر.. خط الدفاع عن الإنسانية وحمايتها من الأشرار.. وهذا يستدعي استحضار القيم التي صنعت الأمة وهيأتها لرسالتها..

أمة المليار ونصف ليست هملا لا طائل من ورائها في الصيرورة الإنسانية.. بل هي صرة الكون وفيها دول وازنة قادرة أن تشكل مشروعا كبيرا فباكستان وتركيا وايران وماليزيا والجزائر والكويت والعراق بإمكانها أن تحقق سوقا مشتركة وتصنيعا متكاملا وبرلمانا مشرعا وله سلطة تنفيذية.

ستجد قضايانا سبيلها الى الحل بمجرد تبنينا مشروع عملي في التصدي للاستثمار الأجنبي في قضايانا بمعنى تحقيق شرط الإحساس بالقيمة الوطنية والحضارية، وهكذا ببعث اليقظة والنهضة في شعوبنا فإنها ستصنع المعجزات وفي حجرها ستسقط نجوم الانجازات العظيمة والله غالب على أمره.