” الكاف” تكشف عن حكام موقعتي زيمبابوي

سيدير الحكم الكاميروني أليوم أليوم الموقعة المرتقبة بين المنتخب الوطني وضيفه منتخب زيمبابوي، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في الـ26 من الشهر الجاري لحساب ثالث جولات التصفيات المؤهلة “لكان” 2021.

وسيساعده في مهمته كل من نوبي نقوقو، وساندا أوماراو، على أن يكون الحكم الرابع باليس يوفين.

وبخصوص لقاء العودة، الذي سيلعب بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا في الـ29 من ذات الشهر، فسيدير المواجهة الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل، وسيساعده في مهمته كل من عبد الله محمد إبراهيم، وأحمد ناجي صباحي، على أن يكون السيدينغ محمد كحكم رابع.