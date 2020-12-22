الكاف تتوجّه نحو إعادة برمجة لقاء غورماهيا السبت المقبل

يتوجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نحو تأجيل المباراة التي تجمع فريق شباب بلوزداد ونادي غورماهيا الكيني إلى تاريخ 26 ديسمبر المقبل على ملعب 5 جويلية والتي تندرج لحساب مقابلة ذهاب الدور السادس عشر من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، أين كان مبرمجا أن تلعب المقابلة اليوم لكن الفريق الكيني لم يحضر إلى أرض الوطن خلال الرحلة الجوية التي حطت أول أمس بمطار هواري بومدين الدولي من العاصمة القطرية الدوحة، وهو المخطط الجوي الذي كانت إدارة النادي البلوزدادي قد أرسلته خلال الأسبوع الجاري إلى نظيرتها الكينية، هذه الأخيرة لم تحضر إلى الجزائر في الرحلة مثلما كان منتظرا خاصة وانها لم تجب على مراسلات إدارة شباب بلوزداد، وبالتالي تعيش تشكيلة أبناء “العقيبة” نفس سيناريو الجارة مولودية الجزائر مع نادي بافلز البنين في الدور التمهيدي من نفس المنافسة القارية، قبل أن تعاد المواجهة بينهما ويتأهل النادي العاصمي.

في نفس السياق، برر رئيس نادي غورماهيا أومبروس راشيي عدم التحاق فريقه بغياب الرحلات الجوية نحو الجزائر في ظل إقفال المجال الجوي منذ انتشار جائحة كورونا، وأوضح في تصريحات نقلها الإعلام الكيني أنهم تلقوا الإذن من أجل دخول المجال الجوي الجزائري وراسلوا الجوية القطرية من أجل اتمام الإجراءات الإدارية حتى يتنقلوا غلى الدوحة قبل إتمام رحلتهم نحو الجزائر، وكشف المعني أنهم راسلوا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل نقل اللقاء نحو بلد محايد إلا أنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الخصوص.

وكانت الكاف رفضت طلب إدارة غورماهيا بنقل اللقاء نحو بلد آخر، وثبّتت إقامته على ملعب 5 جويلية الأولمبي، وحسب الصحافية الكينية فإن اللقاء يتوجه نحو التأجيل إلى السبت المقبل، بينما ينتظر التحاق وفد نادي غورماهيا اليوم أو غدا على أقصى تقدير بأرض الوطن.

عيشة ق.