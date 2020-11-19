الكاتبة والناشطة ابنة مدينة الأسود “سوكال سعاد” تفجر إبداعها بمؤلفها الرابع “رسائل إلى”

صدر مؤخرا للكاتبة المبدعة “سوكال سعاد” كتاب جديد عن دار أدليس للنشر والتوزيع حمل عنوان “رسائل إلى” وهو رابع عمل أدبي في رصيد ابنة مدينة الأسود سوق أهراس ، حيث تركت سعاد في هذه النصوص النثرية بصمة على شكل رسائل تحمل بين صفحاتها الكثير من ذاتها وخيباتها وشوارع مدينتها التي كتبت لها دائما حيث يعيش القارئ واقع التجربة الحقيقية والتي يتعرض لها أي إنسان لأن هذه الكاتبة واقعية ألف بالمئة في كتابتها ودائما ماكان أسلوب سوكال سعاد حزين جدا لكنها جعلت منه إسمها يرسخ في عالم الكتابة بين متابعيها وتعتبر سعاد نموذج المرأة الفتية التي فجرت الثورة بالحرف النقي و للذكر هي رئيسة نادي طاغست تقرأ ولها أيضا ثلاث اعمال ادبية مطبوعة صدرت لها سابقا تحت عنوان رواية “غربة الشارع الليلي” في طبعتين و رواية ” دمعة عذراء” و كتاب خواطر “عَبرات ذكرى”.

أحسن مرزوق