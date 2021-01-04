الكاتبة “فتيحة ونان” توقع ديوانها “حب وأشواك”

نزلت الكاتبة والشاعرة “فتيحة ونان” ضيفة على برنامج “أمسية لكل شاعر” الذي تشرف عليه جمعية “وحي المثقفين” بوهران ، حيث قامت بتوقيع ديوانها الشعري الصادر مؤخرا عن منشورات الأديب تحت عنوان “حب وأشواك” وشهد الحدث الأدبي نجاحا كبيرا من خلال الإقبال الواسع من طرف عشاق الحرف والكلمة المعبرة على هذا العمل الأدبي الذي تقول عنه المؤلفة في تصريحها ليومية “الوسط” (هذا الديوان يحوي 60 قصيدة شعرية موزعة على 160 صفحة وهذه القصائد عبارة عن محطات في حياتي كانت نتيجتها هذا العمل المتواضع الذي يحث من خلاله عن مأساتي وجروحي سميته” حب واشواك ” هو تشبيه بليغ تكمل البلاغة في ذلك أن الحب محاط بالاشواك وخيبات الأمل وكثرة المعاناة التي جعلت هذا الحب يقاوم مهما كانت الصعوبات والعراقيل).والجدير بالإشارة تعتبر الكاتبة “ونان فتيحة ” ابنة الباهية وهران رئيسة اللجنة الثقافية في جمعية الإصلاح والإرشاد وعضوة في أكاديمية السلام والتنمية البشرية المستدامة و نصبت كسفيرة السلام بالجزائر نشرت كتاباتها الأدبية في عدة مجلات في الوطن العربي منها مصر -العراق -وسوريا وغيرها من البلدان كما شاركت في عدة مسابقات وطنية ودولية و حازت على تكريمات وجوائز وشهادات فخرية من مؤسسات ومنظمات أدبية وثقافية ، وعن مشاريعها المستقبلية كشفت محدثتنا عن تحضيرها كتاب عن حياة ونضال والدها المجاهد وكذا رواية اجتماعية سترى النور قريبا . أحسن مرزوق