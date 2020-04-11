ذكرت صحيفة ” التيّار” اليوم السبت، أن القوات الإثيوبية توّغلت داخل الأراضي السودانية، وانتشرت بعمق تراوح ما بين “15 ـ 10 ـ4” كم في مناطق مختلفة على حدود البلدين.

وذكرت الصحيفة، أن القوات الإثيوبية شرعت في بعض هذه المناطق، بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين.

من جانبه، سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية، مع ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن المذكرة، تضمنت أن يتم الاتفاق بشأن القوات المشتركة المقترحة وتحديد عددها، ومهامها وموعد نشرها.

وتضمنت المطالب السودانية حسب الصحيفة، تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.

المصدر: rakobanews