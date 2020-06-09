القنصل المغربي بوهران ضابط في مخابرات بلاده

* مبادرة الجزائر في ليبيا لا تزال قائمة

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد السعيد بلعيد أن المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا لا تزال قائمة بحكم موقع الجزائر الذي يؤهلها لأن تكون وسيطا مناسبة كونها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين والداعمين لهم وحرص الجزائر على بلورة حل يقوم على احترام الشرعية والإرادة الشعبية وصون الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد الشقيق. وأوضح أن دور الجزائر يحظى بقبول جميع الأطراف داخليا وخارجيا مجددا أمله في أن تسرع التطورات الأخيرة في تعزيز الحاجة للإسراع في إيجاد حل نهائي يراعي مصلحة الشعب الليبي التي هي المبتغى الأول والأخير الجزائر.

لوبيات تتحرك لإفساد العلاقات الجزائرية الفرنسية

وبشأن واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون أوضح الناطق باسم الرئاسة أن رئيس الدولة يكن احتراما وتقديرا للرئيس الفرنسي الذي يحمل نوايا طيبة تجاه الجزائر وطموح إلى ترقية علاقات يسودها المودة والاحترام المتبادل غير أن لوبيات مصالح وأخرى عقائدية تكن حقدا على الجزائر لا تزال تشتغل وتتحرك لإفساد كل خطوة بناءة بين البلدين مذكرا أن هذه التحركات تضر بمصلحة فرنسا قبل مصلحة الجزائر وهي تنطلق من منطلقات تاريخية متعلقة بالفترة الاستعمارية، لكن الجزائر تعرف هذه اللوبيات وهي لها بالمرصاد ولن تنال من مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن. وفي السياق ذاته ذكر محمد السعيد أن طرد القنصل المغربي من الجزائر كان بطلب من السلطات الجزائرية بعدما تبين أنه ضابط في المخابرات المغربية عين قنصلا وهو ينتمي إلى التيارات التي لا تزال تسعى لاذكاء الفتنة بينما تفضل الجزائر الصمت تجاه الحملات الإعلامية المتواصلة ضدها حفاظا على روح الأخوة بين الشعبين.

تمديد فترة النقاش حول الدستور

داخليا كشف محمد السعيد عن نية رئاسة الجمهورية “تمديد فترة النقاش حول الدستور بفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة أوسع توافق وطني ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر لبناء الجمهورية الجديدة” وقد جاءت هذه النية استجابة لطلب العديد من الأحزاب والمنظمات التي لم تمكنها ظروف الحجر من أخذ الوقت الكافي لشرح ومناقشة المسودة الدستورية التي أكد مرة أخرى أنها قابلة للحذف والإضافة والتعديل إلا في المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية التي طوي ملفها نهائيا.

إثارة النقاش حول الدين في الدستور استفزاز

ولوضع حد للجدل القائم أكد محمد السعيد استنكار الرئاسة إثارة الدين في النقاش حول مسودة الدستور معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر المواطنين مذكرا أن ما يهم النقاش الجاري هو ما يصب في تعزيز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة الإسلام العروبة الأمازيغية ودعم ما يجمع الأمة يوحدها وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لأخذ والمقترحات دون غيره في إشارة إلى أن مهمة اللجنة تقنية ولا تملك القرار. وذكر بهذا الخصوص أن مجال النقاش الدستوري هو التوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة واستقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية.

الرئيس لا ينوي إنشاء حزب سياسي

في سياق سياسي ذكر الناطق باسم الرئاسة أن الرئيس تبون لا ينوي إنشاء حزب سياسي وأن ما يشاع من إنشاء أحزاب جديدة اعتمادا على برنامج رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة مؤكدا أن الرئيس تبون هو رئيس كل الجزائريين وقد باشر الحوار مع كل الأطراف وأبقى على أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة للجميع ومن رفض يتحمل مسؤوليته في إشارة إلى أحزاب القطب الديمقراطي التي رفضت المشاركة في مناقشة المسودة الدستورية كما يأتي تعيين الشخصيات من الثلث الرئاسي وفق هذا منطق إشراك الجميع.

وليس أدل على فضل الحوار من قبول الرئيس دراسة ملف الإفراج عن كريم طابو وسمير بلعربي وآخرين بطلب من رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بما يتوافق مع صلاحيات الرئيس ومراعاة استقلال العدالة.

إجلاء 13 ألف رعية

وبشأن سياسة الوقاية من وباء كوفيد 19 ذكر محند سعيد أن الرئيس يتابع تطورات انتشار الفيروس حيث ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لإيجاد الحلول التوفيقية بين مكافحة الجائحة وعدم المجازفة بحياة المواطنين وانعاش الحياة الاقتصادية كما ترأس مجلسا للوزراء لتمديد الحجر ومواصلة صرف المنحة الخاصة بالفئات ذات الدخل الضعيف ومساعدة صغار التجار وإعفائهم من الضرائب وذكر أن التبرعات التي استقبلنا صندوق كوفيد 19 قد بلغت 486 مليار سنتم بالعملة الوطنية و 1 مليون و195 ألف أورو و980 ألف دولار و770 ألف جنيه استريني كما يتواصل إجلاء الرعايا الجزائريين بإرسال طائرتين الأسبوع القادم إلى تركيا وقد بلغ العدد الإجمالي الرعايا الذين تم إجلاؤهم 13 ألف رعية.

احسن خلاص