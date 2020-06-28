النهار أونلاين

القنصلية الفرنسية: إستئناف الخدمات بمركز VFS اليوم وهذه فئات التأشيرات المعنية

الوطني

2020/06/28

القنصلية الفرنسية: إستئناف الخدمات بمركز VFS اليوم وهذه فئات التأشيرات المعنية

بقلم فوزية.م

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إستأنفت، صبيحة اليوم الأحد، القنصلية الفرنسية في الجزائر خدماتها.

وأفادت القنصلية الفرنسية لدى الجزائر، في بيان لها، عن إستئناف خدماتها وأنشطتها اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت القنصلية الفرنسية أن مصالحها باشرت في خدمات طلب التأشيرات مرة أخرى بمركز طلب التأشيرات “VFS” والمتعلقة بطلب التأشيرات الطويلة المدى وتأشيرات الإستقرار بفرنسا وكذا التأشيرات العمل المهنية .

كما أوضحت القنصلية الفرنسية في الجزائر مرة أخرى أن طلبات التأشيرة تخص فقط تأشيرات الإستقرار في فرنسا.

واستثنت القنصلية الفرنسية في الجزائر خدمة طلب الحصول على التأشيرات السياحية “شنغن”، القصيرة المدى، مشيرة أنه لن يتم استقبالها بعد بمركز “VFS” بسبب إستمرار غلق الحدود بسبب تفشي جائحة كورونا.

وحددت القنصلية الفرنسية في بيانها مواقيت العمل من الأحد إلى غاية يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى غاية منتصف النهار و 30 دقيقة.