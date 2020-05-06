القمامة والمياه القذرة تهدد بكارثة

تحولت قرية أنفوس ببلدية الغيشة التابعة لولاية الأغواط والتي تقطنها العشرات من العائلات إلى مزبلة جراء تراكم القمامات المنزلية بشوارعها ،كما لوثت المياه القذرة المحيط الغابي والمناطق السياحية والبساتين بعد أن تم التلاعب بمشروع تحويل المياه القذرة الذي ابتلع أكثر من 12 مليار سنتيم.

وقد عبر سكان القرية عن هذه الوضعية بقولهم وفي العديد من المناسبات ” بالأمس أحرقتنا فرنسا بالنبالم والقنابل وأثارها لازالت شاهدة على ذلك وامتدت إلينا يد الإرهاب فقتلت وشردت واليوم تحاصرنا الأوساخ والقمامات في جزائر العزة والكرامة ، وعندما رفعنا شكوانا للمسؤولين عن طريق وسائل الإعلام كان جزاؤنا التهميش ” ، ويناشد هؤلاء الوالي الجديد للتدخل من أجل مدهم بشاحنة ترفع عنهم القمامات.

وفي سياق ذي صلة فتح مواطنون النار على السلطات المحلية وحملوها مسؤولية إقصائهم من الاستفادة من نشاط مصالح النظافة والوقاية ، متسائلين عن مصير الأموال الضخمة المرصودة سنويا في إطار مشاريع الجزائر البيضاء.

صالح ،ب