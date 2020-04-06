القمامة تحاصر قرية دبيش بأنقوسة بورقلة

اشتكى المواطنين القاطنين بقرية دبيش ببلدية انقوسة بورقلة، من معضلة رمي أكياس القمامة وجثث الحيوانات على حواف الطريق الذي يمرون منه هم و أبنائهم ، و هو ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة.

الأمر الذي أضحى يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم ، ما أثار استياء و تذمر السكان جراء تفاقم المشكل المطروح ، كما أنه بات ينذر بكارثة ايكولوجية تهدد البيئة جراء التصرفات غير المسؤولة من طرف بعض المواطنين نتيجة غياب ثقافة المحافظة على البيئة ، يأتي هذا في الوقت الذي ضاعفت فيه مصالح البلدية المذكورة من عدد العمال للقضاء على المشكل من جذوه ، غير أن المعضلة لا تزال قائمة لحد الساعة.

وفي سياق ذي صلة طالب سكان ذات القرية في حديثهم مع يومية “الوسط” من السلطات المحلية بالتدخل العاجل للتكفل بالمشكل المطروح ، الذي بات يهدد صحتهم بانتشار الأمراض و الأوبئة بسبب تكاثر الحشرات السامة التي تفضل العيش بمثل هذه الأماكن جراء انتشار الروائح الكريهة خاصة تلك المنبعثة من جثث الحيوانات و اللحوم الفاسدة ، ، و رغم مضاعفة مصالح البلدية لعمال النظافة ، غير أن المشكل لا يزال مطروح بسبب التصرفات غير المسؤولة التي تصدر من طرف بعض المواطنين نتيجة غياب ثقافة المحافظة على البيئة ، مما بات يستوجب على الجهات المعنية و الجمعيات الفاعلة التدخل العاجل لغرس ثقافة المحافظة على البيئة لتجنب كارثة ايكولوجية من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والحملات التحسيسية التي من شأنها التقليل من المعضلة و إعطاء وجه لائق لعاصمة الواحات ورقلة التي تعد من بين أغنى ولايات الوطن لاحتوائها على مجموعة من الشركات البترولية الوطنية والأجنبية.

و عليه ناشد السكان من الجهات المحلية بالتدخل العاجل ، لرفع أكوام القمامة المتراكمة على حواف ذات الطريق الذي يمر منه المواطنين ، لحماية صحة هؤلاء من مختلف الأمراض و الأوبئة ، و العمل على غرس ثقافة المحافظة على البيئة في نفوس الناشئة.

نجاة ،ح