القطيعة مع الماضي شرط لنجاح الحكومة

ربيج : الحكومة مطالبة بالالتزام إتجاه المؤسسات المتضررة

هادف: استرجاع الثقة و العمل الميداني

حمدادوش: نحن بحاجة إلى حلول عملية

ثمن فاعلون و ناشطون في تصاريح لجريدة الوسط تصريحات الوزير جراد ، مؤكدين عزم الحكومة على إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، و العمل على استرجاع الثقة بين الدولة والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين ، و الالتزام للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها البلاد، في حين اعتبر آخرون بأننا بحاجة إلى إستراتيجية مطمئنة وبحلول عملية أكثر من حاجتنا إلى التشخيص والوعود.

علي ربيج

الحكومة مطالبة بالالتزام اتجاه المؤسسات المتضررة

ثمن المحلل السياسي علي ربيج خطوة الحكومة بإنشاء لجنة للحماية التي تتكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وآثارها على الاقتصاد الوطني، معتبرا بأن هذه الخطوة دليل على عزم الدولة على فتح قنوات الحوار و التواصل مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للتفكير على الأقل في تعويض الخسائر التي تعرضت لها المؤسسات بسبب جائحة كورونا .

اعتبر المحلل السياسي علي ربيج في تصريح خص به جريدة الوسط بأن لقاء رئيس الحكومة جراد مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، يؤكد وجود إرادة لكل الأطراف و الفاعلين للخروج بأشياء ملموسة، أي كيف يمكن لخزينة الدولة أن تتحمل جزء من الخسارة، وكيف يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الخواص أن يقدمو تنازلات لإعادة إحياء مؤسساتهم وعدم إعلان حالة الإفلاس .

وأكد علي ربيج بأن الحكومة مطالبة بالتزام اتجاه المؤسسات و الشركات التي تضررت جراء جائحة كورونا ، و انعكس ذلك سلبا على الدخل الفردي للمواطن على مستوى الشغل و التضخم، مشددا :” الحكومة مطالبة وشركائها بعد الاستشارة التسريع في إجراءات أخرى لإنقاذ المؤسسات النشطة من الإفلاس وتحفيزها على بعث النشاط الاقتصادي والحد من الركود الاقتصادي، وذلك بدعم مباشر لهاته المؤسسات بقروض محفزة وتنشيط النظام المصرفي وإصلاحه ليواكب ويرافق هاته المؤسسات وفتح المجال أمام إنشاء مؤسسات اقتصادية إنتاجية في القطاعات الاقتصادية المهمة كالفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة التحويلية والغذائية وتحقيقها في الميدان.”

وقال المتحدث :” الحكومة من مصلحتها أن تمنع سقوط هذه المؤسسات و تجنبها الإفلاس، وذلك من خلال ضخ أموال و تعويضات مادية لهذه المؤسسات، خاصة فيما تعلق بدفع أجور العمال و مراجعة الضرائب و العقار و الحقوق الجمركية، هذه الحلول العملية و المستعجلة ، وعلى الشركاء التفكير الجدي و المسؤول للخروج من الأزمة بأقل الأضرار ،وكل هذا يتوقف على مدى تقدير الشركاء الاجتماعيين و تقديمهم الاقتراحات و الحلول للخروج من الأزمة “.

ولفت المتحدث بأن جائحة كورونا ستكون لها نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، قائلا :” صندوق النقد الدولي توقع خسائر مادية ضخمة ، كما أن مجموعات الإتحاد الأوروبي خصصت مساعدات للدول المتخلفة العاجزة”.

عبد الرحمان هادف

استرجاع الثقة و العمل الميداني

أكد المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف بأن خطوة جراد بإنشاء لجنة بإنشاء لجنة للحماية التي تتكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وذلك بحضور الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ، تأكيد على عزم الدولة على إحداث قطعية مع الممارسات السابقة أين كانت كل القرارات تتخذ في المكاتب ويتم فرضها على الشركاء .

ثمن عبد الرحمان هادف في تصريح خص به جريدة الوسط تصريحات جراد ، مشيرا بأنها تؤكد على الإرادة في العمل المشترك الميداني و العملياتي ، واسترجاع الثقة بين الحكومة وشركائها لبناء اقتصاد حقيقي .

وأشار هادف بأن اليوم نتجه إلى مرحلة جديدة من خلالها ثم تشكيل لجنة لتقييم انعكاسات أزمة كورونا، معتبرا بأنها أرضية تسمح بإرساء قواعد الحوار بين الشركاء الثلاث و بداية مرحلة جديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء أسس جديدة لتسيير الاقتصاد، مضيفا :” هذه الأرضية لبنة لابد أن نثمنها ، الحكومة فتحت باب جديد للتشاور مع الشركاء ، إلقاء هو خطوة أولية لتجسيد قرار رئيس الحكومة بإنشاء لجنة لتقييم انعكاسات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي و الجبهة الاجتماعية، هذا الفضاء الذي سيجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين سيصبح أرضية يتم من خلالها مناقشة ما يسمى بالمخطط الإنعاش الاقتصادي.”

وأبرز هادف عزم الحكومة على تبني طرق جديدة ملموسة على أرض الواقع، وفتح قنوات الحوار من خلال تبادل وجهات النظر للوصول إلى نتائج ملموسة وتوافقية، لافتا بأن التحديات اليوم بين استرجاع الثقة و العمل الميداني.

وتوقع المستشار في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف بأن مخرجات اللجنة ستضمن مقترحات موضوعية تمكن المؤسسة الاقتصادية من إعادة بعث نشاطها وان تكون الجبهة الاجتماعية مرتاحة وتسمح ببعث النشاط الاقتصادي.

وشدد هادف على أن تقييم انعكاسات جائحة كورونا يجب أن يكون حسب المؤسسات، وأيضا يجب أم تكون المخرجات اقتراحات بخصوص تخفيض الضغط الضريبي و الشبه ضريبي عن طريق الصناديق الاجتماعية، مع إمكانية إعطاء قروض لخزينة المؤسسات التسيير .

وأكد هادف على ضرورة العمل على نظرة متوسطة و بعيدة المدى من خلال دعم بعض القطاعات التي يمكن أن تكون رائدة في السنوات القادمة ، لتمكين المؤسسات الناشطة فيها .

من جهة أخرى، اعترف هادف بأن الجزائر تعيش أزمة مزدوجة أزمة صحية و اقتصادية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أسس الاقتصاد الوطني و كيفية تسييره بنظرة علمية لتسيير المرحلة.

ناصر حمدادوش

الحاجة إلى إستراتيجية مطمئنة بحلول عملية

من جهته النائب البرلماني ناصر حمدادوش اعتبر بأن الاعتراف بالأزمة الهيكلية للحكومات السابقة وبتأثيرات أزمة النفط وجائحة كورونا، غير كافي في المعالجة لأنه تحميلٌ للمسؤولية عن الوضع الحالي للآخر، مشيرا بأن عدم اعتراف بالأخطاء والتقصير المباشر للسلطة الحالية، وهو سلوك غير مقبول، ولا يؤشر على تحمل المسؤولية اللازمة.

و شدد ناصر حمدادوش في تصريح خص به الوسط بأننا بحاجة إلى إستراتيجية مطمئنة وبحلول عملية أكثرمن حاجتنا إلى التشخيص والوعود، لافتا بأن المؤشرات التي بين أيدينا تؤكد أننا لا زلنا بنفس الذهنيات والممارسات، وهو ما يبعث على القلق على الوضع الحالي والمستقبلي..

وأشار ناصر حمدادوش إلى الضعف في التكفل الحقيقي بالأفراد والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، صحيا واجتماعيا وماديا، لافتا بأن هناك عجز عن مجرد التقويم لتلك الآثار المتعددة لجائحة كورونا، لاعتمادها على الآليات التقليدية في الإحصاء والتقييم والتقويم، وهو ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة من التعاطي التقليدي مع الأزمة متعددة الأبعاد.

وفي السياق ذاته ، قال المتحدث :” هناك ضعف في التكفل الآني بآثار هذه الأزمة، وهو ما يجعلها أضعف عن مواجهة الآثار المستقبلية، والتي لا يزال العالم يجهل المدى الذي يمكن أن تصل إليه، ما نلاحظه أن الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، لا هي حدّت من انتشاره، ولا هي حدّت من آثاره الخطيرة على الاقتصاد والجبهة الاجتماعية..”.

إيمان لواس