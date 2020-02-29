القطعية مع النظام السابق مفتاح التغيير

ضرورة تطبيق الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة

راهن رئيس حزب صوت الشعب عصماني لمين على الحوار الجاد و السيد الغير إقصائي، معتبرا بأن مأمورية التغيير الذي طالب بها الشعب منذ بداية الحراك الشعبي تلزم عدم الإقصاء و التهميش بل تشدد على إشراك الجميع لبناء الجزائر الجديدة.

شدد عصمان لمين أمس خلال ندوة صحفية بمقر حزبه، على ضرورة إحداث قطعية مع الممارسات السابقة التي عرفها النظام السابق، مطالبا الطبقة السياسية أن تكون أذانها صاغية لمطالب الشعب، وأن تواكب المستوى السياسي الذي وصل إليه الشعب .

و ثمن عصمان لمين خطوة تشكيل لجنة تعديل الدستور، مشددا على ضرورة أن يمس الدستور تعديلات جوهرية، من خلال العمل على بناء صيغة جديدة للدستور، تتمثل في تكريس دولة الحق والقانون، و تكريس حرية الرأي و الرأي الآخر دون المساس بالثوابت الوطنية، وتوافق العهدات، و تثبيت ثوابت الأمة .

وأكد رئيس حزب صوت الشعب على ضرورة استكمال محاربة الفساد، أين شدد على ضرورة تطبيق الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلا ” نهب المال العام خيانة للوطن، لابد من ضرورة تطبيق الآليات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة “.

دعا عصمان لمين إلى ضرورة تبني إجراءات جديدة إستعجالية لحل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية التي يعيشها المواطن علق رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني على برنامج الحكومة الذي ثم عرضه على الغرفة السفلى للبرلمان، مشيرا بأنه من الناحية النظرية مقبول، في انتظار التجسيد الفعلي له على أرض الواقع.

ثمن رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني الأمس مخطط و برنامج الحكومة من الناحية النظرية، مشددا على ضرورة التطبيق الميداني لهذا المخطط على أرض الواقع لبناء جزائر جديدة لا تشبه الممارسات التسلطية و الفساد الذي عرفته جزائر قبل الحراك المبارك، داعيا كل الأطياف ضرورة التريث و تركها تعمل ، مؤكدا أن مرحلة التقييم الأولى تأتي بعد إتمام أول 100 يوم من الحكم. و أكد عصماني لمين على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، مشيرا بأن الحكومة القادمة يتوجب أن تستمد شرعيتها من برلمان “حقيقي ينتخب في ظروف تسودها الشفافية والنزاهة’ وهذا لن يتأتى إلا من خلال المرور على تعديل الدستور ومنه تعديل القانون العضوي للانتخابات”، معتبرا بأن الشعب الجزائري أصبح حاليا أكثر وعيا من أجل اختيار ممثليه في مختلف المجالس”.

شدد عصمان لمين على ضرورة أخلقة العمل السياسي و تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية و أخلقة الحياة العامة و إسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم و إستقلالية العدالة، إضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يمكن أن يساهم في خلق الثروة و ليس إستنزاق من مخزون الخزينة العمومية، قائلا في ذات الصدد :” الحراك الشعب حرر كثيرا الطبقة السياسية و لابد من أخلقة العمل السياسي “.

و راهن عصماني على أن تشكيلته السياسية تراهن على فئة الشباب لبناء قاعدة سياسية حقيقية’ وهو ما يتجلى من خلال تنصيب شباب خريجي الجامعات في مناصب رؤساء المكاتب السياسية عبر الولايات، وأشار ذات المتحدث أنه يسعى لتجسيد “الإرادة الشعبية الحقيقية” عبر خلايا الإصغاء التي يطرحها حزبه عبر فضاءات رقمية ومباشرة مع المواطنين عبر كامل مكاتب البلدية المنتشرة عبر 48 ولاية

إيمان لواس