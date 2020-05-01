القطاع السياحي الأكثر تضررا من جائحة كورونا

* آثار الوباء تعادل خمس مرات أزمة 2008

في هذا الحوار يقدم الأستاذ الدكتور في العلوم الاقتصادية من جامعة تيسمسيلت تفسيره لما يحدث في أسواق المال والنفط من انهيار غير مسبوق، ويتحدث عن توقعاته لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، والوطني ومخلفات فيروس كورونا على أسعار النفط

* قضى فيروس كورونا على ما يقارب نصف مليون شخص ،ما أثره الاقتصاد؟

جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 بعدما حصد العديد من الأرواح البشرية يحدث أيضا خسائر وضرر كبير بالاقتصاد العالمي نتيجة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها تقريبا كل دول العالم من أجل الحد من تفشي هذا الوباء والتي ساهمت في حدوث ركود في الطلب العالمي وشلل معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة في الدول التي عرفت انتشارا كبيرا للوباء كالصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي إلى تراجع معدل النمو العالمي في الناتج المحلي الإجمالي (GPD) بـ (3-)% في عام 2020 وهو أعلى من ذلك المسجل في الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية العالمية في أواخر سنة 2008، في حين ألحقت جائحة كورونا ترجعا أكثر حدة على دول أخرى مثل الولايات المتحدة (5.9-)% وإيطاليا (9.1-)%ومنطقة الأورو (7.5-)%. ومع استمرار الوباء وتراجع الطلب العالمي انهارت أسعار العديد من السلع والمنتجات ومنها من سجلت أرقاماً تاريخية لم تشهدها على الإطلاق مثل أسعار النفط التي تهاوت إلى اقل من الصفر في الأسواق العالمية كما عرفت أسهم والقيم السوقية للشركات خسائر كبيرة تقدر بالملايير الدولارات. وبالنظر إلى المؤشرات السابقة والتوقعات المستقبلية لا يمكن القول أن فيروس كورونا سيقضي على الاقتصاد بل سيلحق خسائر كبيرة لا يمكن التعافي منها في المدى القصير .

* في رأيك القطاع السياحي هو الذي سيدفع الضريبة ؟

بحكم إنني مهتم بالأبحاث في المجال السياحي وعلى إطلاع بآخر تطوراته أوافقك الرأي أن القطاع السياحي دفع ضريبة مرتفعة جداً، فأولى الإجراءات التي فرضتها معظم الدول هي منع السفر منها واليها دوليا بالإضافة إلى تدابير الحجر والعزل الصحي المرتبطة بالتباعد الاجتماعي لاحتواء الوباء كلها إجراءات ساهمت في تراجع حاد في عدد السواح الدوليين والمحليين. ووفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسياحة (UNWTO) أن 96% من جميع الوجهات حول العالم فرضت قيوداً على السفر استجابةً للوباء، وأغلقت حوالي 90 وجهة حدودها كليًا أو جزئيًا أمام السياح، في حين أغلقت 44 وجهة أخرى أمام بعض السياح اعتمادًا على بلد المنشأ، كما تتوقع المنظمة أيضا أن تتراجع الصادرات السياحية ما بين 20-30 % وتحقق خسائر ما بين 300-450 مليار دولار أمريكي، بينما يرى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في نفس الاتجاه أن تنتقل الخسائر المتوقعة جراء غلق المجال الجوي في قطاع النقل الجوي من 63 مليار دولار إلى 113 مليار دولار بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بقطاع الفنادق والإطعام والنقل خاصة شركات النقل الجوي التي أشهرت بعضها إفلاسها.

وبخصوص آثار الجائحة على الاقتصاد السياحي، يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أن آثار الجائحة على القطاع السياحي تعادل خمس مرات تلك المسجلة في سنة 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، كما يرى أن الناتج السياحي الإجمالي في العالم سيتراجع بأكثر من 2.1 تريليون دولار وفقدان ما لا يقل عن 75 مليون وظيفة في سنة 2020. ويعد القطاع السياحي من القطاعات الحساسة جداً خاصة إذا ما تعلق بالأمن والسلامة السياحية حيث يتأثر بسرعة ويتأخر في التعافي من آثار الأزمة التي من ممكن أن تصل إلى سنة 2023 حسب توقعات بعض الدراسات السياحية.

كان الاعتقاد أن أمريكا قوة عالمية لكنها عجزت على توفير الكمامات؟

لا يختلف اثنان أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية كبرى إلا أنها عجزت عن توفير الكمامات الطبية لتلبية الطلب المحلي خاصة في المصالح الطبية والمستشفيات، والسبب لا يعود لضعفها في هذا المجال لان كل دول العالم واجهت نفس المشكلة نظراً لعدم استعداد الدول مسبقاً لمثل هذا الوباء السريع الانتشار بين البشر ولا هناك توقعات علمية بشان ما حدث وتقدير حجم الطلب الهائل على الكمامات في ظرف قصير خاصة أن حجم الإصابات بالآلاف في اليوم الواحد، وأغلب الظن لو يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى لا قدر الله لن يحدث نفس الإشكال لأن الدول استخلصت الدروس من الأزمة الصحية الحالية .

* ما أثر هذا الوباء على الجزائر ؟

الأكيد أن الجزائر مثل بقية دول العالم من الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد سواءً بشرياً أم اقتصادياً وبما أن هذا الوباء اثر كثيراً على أسعار مختلف خامات النفط في الأسواق العالمية وسجلت انهيار تاريخي غير مسبوق بتسجيل أسعار سلبية يوم الاثنين 20 أفريل الماضي تقدر بـ (37.63-) دولار للبرميل لعقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر ماي 2020 مع نهاية جلسات التداول في الأسواق الأسيوية الآجلة رغم محاولة دول الأوبك+ بتخفيض حجم الإنتاج التاريخي المقدر بـ 9.7 مليون برميل يومياً بداية من أول شهر ماي القادم وتخفيف حدة تراجع الطلب العالمي على النفط المقدر بأكثر من 30 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن أسعار النفط لم تتحسن وأدخلت الدول التي تعتمد على المحروقات بشكل كبير في عائداتها في أزمة اقتصادية بالإضافة إلى الأزمة الصحية التي تتطلب دعم مالي واقتصادي كبير لمواجهة جائحة الكورونا وتغطية الخسائر التي نجمت عنها، وفي ظل اعتماد الجزائر سعر النفط 50 دولار للبرميل في توقعات الميزانية المالية للجزائر وتراجع أسعار نفط صحاري الجزائر إلى ما دون 20 دولار للبرميل في المدة الأخيرة وكذلك التوقعات المتشائمة في تحسن أسعار النفط مستقبلا والى غاية نهاية السنة الحالية والتي في أحسن أحوالها لن تتجاوز 50 دولار بسبب توقعات استمرار الوباء لمدة طويلة كلها ستكون سبباً في تراجع إيرادات الدولة من الجباية البترولية وحتى العادية مما يضع الميزانية العامة في عجز كبير يصعب تغطيته وينعكس سلباً على السياسات الاقتصادية للجزائر مستقبلاً.

* بصفتك خبيرا في الاقتصاد هل تتوقعون أزمة غذاء خاصة في دول إفريقيا؟

تعد سوق الغذاء العالمي من الأسواق التي تعرف استقراراً نسبيا في السنوات الأخيرة ومنذ سنة 2015، كما أن مخزون المواد الغذائية العالمي مرتفع إلا أن العديد من الدول عرفت أسواق ومحلات المواد الغذائية ندرة في توفر المنتجات، وهذا لا يعود إلى انخفاض في الإمدادات الغذائية بل إلى الإجراءات التي بادرت الدول إلى اتخاذها من خلال فرض قيود على التصدير نتيجة انتشار وباء كورونا كوفيد 19، كذلك التهافت الكبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية وتخزينها بكميات كبيرة ساهم في ارتفاع الطلب عليها وإحداث ندرة في بعض السلع وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى نقص في العمالة الزراعية جراء تدابير العزل وحظر التجول وإغلاق المحلات التجارية خاصة المتعلقة بأسواق الجملة شكل في الأخير مشكلة توزيع لدى متاجر التجزئة وعدم إمكانية تلبية الطلب المحلي.

كلمة أخيرة

أدعوا إلى عدم الإسراف والتبذير في هذا الشهر الفضيل خاصة أن الجزائر تمر بأزمة اقتصادية منذ سنوات وازدادت حدتها في هذه السنة جراء تبعات وباء كورونا كوفيد 19 بالإضافة إلى احترام إجراءات التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أنفسنا وأهالينا.

حاوره محمد شبلي