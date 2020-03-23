القرض الشعبي الجزائري.. قروض خاصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف بنك القرض الشعبي الجزائري عن استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال المدير العام لبنك “CPA”، محمد دحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيتم “استحداث نوع من القروض الخاصة لدعم هذا النوع من المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيتكفل بدعم هذه الآلية التمويلية لتطوير مردود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

كما أعلن ذات المسؤول، عن التوقيع على إتفاقية شراكة بين البنك العمومي “القرض الشعبي الجزائري” وصندوق ضمان الإستثمار بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار دحماني أن “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والهيئات المالية، بالتالي فإن الإتفاقية تفتح المجال لتعزيز آلية تمويل هذه المؤسسات”.

وقال دحماني أن “هناك 1.3 إلى 1.5 مليون مؤسسة ناشطة عبر الوطن ، 95 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة ومصغرة”.

كما أكد ذات المسؤول، أن “القرض الشعبي الجزائري يمول 20 بالمائة من هذا النسيج من المؤسسات إي ما يعادل 100 ألف مؤسسة”