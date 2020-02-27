القرضاوي ينشر صورته بمكتبه مع سفير تركيا ردا على إشاعات وفاته

نفى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، خبر وفاته، التي تداولتها مواقع إلكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ليلة أمس.

ونشر القرضاوي، الذي يقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، صورة تجمع بسفير تركيا لدى الدوحة، فكرت أوزر. وكتب القرضاوي: “صورتي مع سعادة السفير فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدوحة بمكتبي عصر اليوم بمكتبي عصر اليوم”.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أن “هذه شائعات وفاته لا أساس لها من الصحة وأن الشيخ (93عاما) في مكتبه وبين كتبه ويمارس عمله وهو بصحة جيدة”.