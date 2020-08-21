القرار يجنب الجزائر أسوأ السيناريوهات

* مسؤولية كبيرة لتفعيل مقاربتها لحل الأزمة

أكد الخبير والمحلل الأمني أحمد ميزاب أن قرار وقف إطلاق النار بليبيا المعلن عنه أمس الجمعة سيجنب هذا البلد وكافة المنطقة أسوأ السيناريوهات التي كان تعد لها أطراف تسعى لخدمة مصالحها الضيقة على حساب الشعب الليبي , مبرزا في تصريح ل” الوسط “أنه بهذه الخطوة فان الجزائر أمام مسؤولية كبيرة لتفعيل مقاربتها لحل الأزمة من خلال الرمي بثقلها وتفعيل دبلوماسيتها .

وقال الخبير الأمني المتتبع للملف الليبي أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا من طرف حكومة الوفاق الليبي ومجلس النواب جاء في وقت حساس لأن أبواب الحرب التي كانت تقف ورائها دول من خلال إغراقها لليبيا بالأسلحة الثقيلة والأدوات التي تعجل بانفجار الوضع كانت مفتوحة على مصارعيها وبالتالي فإن هذا القرار حسب ميزاب سيجنب ليبيا ومعها المنطقة الإقليمية في هذه المرحلة أسوأ السيناريوهات التي كانت تعد لها هذه الأطراف التي تسعى لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب الليبي وسلمه وأمنه مبرزا في ذات السياق أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة في تاريخ الأزمة الليبية التي ظلت تراوح مكانها منذ 2011 بسقوط نظام أمعمر القذافي .

ويرى نفس الخبير أن هذا القرار جاء في صالح مقاربة الجزائر لإيجاد حل سلمي دائم للازمة الليبية لذلك فانه من الضروري أن يتبع القرار تكثيف الجهود وتذليل العقبات لتفعيل خارطة طريق الجزائر التي تؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال التهدئة أولا ووقف التصعيد الذي لا يخدم أي طرف من أطراف الأزمة الليبية مؤكدا أن الجزائر بعد هذه الخطوة باعتبارها بلد مجاور وفاعل في الأزمة الليبية يقع على عاتقها مسؤولة كبيرة للاستثمار في هذه الخطوة لإنهاء الأزمة في ليبيا من خلال تفعيل ورقتها ورمي ثقلها الدبلوماسي وتعمل مع الدول المؤثرة إلى ميلاد دولة ومؤسسات ليبيا وتحقيق توافق سياسي بين جميع الأطراف ووقف الصراعات المصلحية مبرزا في هذا الإطار أن الجزائر قادرة على هذه الخطوة لعديد من العوامل الموضوعية أهمها كون ورقتها لحل الأزمة الليبية ودورها انهاء الصراع يحظى بقبول داخلي ليبي ومساندة دولية على غرار ألمانيا إيطاليا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وكذا الاتحاد الإفريقي كما أن الجزائر تتعامل بمسافة واحدة مع جميع الأطراف الليبية

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