قلم جاف/ القتل بالفيروس ..

بقلم: الوليد فرج

يحتم و يفرض توازن سلامة أدوات و وسائل التغيير ، مع عناصر استمرارية أي فعل أساسي جذري يتسم بـ: (الحدث الثوري) ؛ يلزم إلزام وجود بالعقلانية في الأداء و (الأنسنة) في المرامي والأهداف ، بجعل الإنسان مركز الاهتمام و سلامته أسمى محاور الطموح بكل أبعاده ، فلطالما هتفت حناجر الثوار البيض بالسلمية ، هذا المصطلح الذي يرجع جذره السَّلْمُ بمفهومه الواسع الذي تتفاعل فيه كبرى معاني الحياة الإنسانية . وبرمزيته التي تعني الصعود والارتقاء (السُّلَمُ) ، فحراكنا كان سَّلْمٌ و سُّلَمٌ يرتقي بمطالبنا إلى افتكاك الحياة الكريمة في كنف العدل و الحرية .

بقدوم هذا الواثب المجهري الفتّاك على الإنسانية ، الذي تركها في ذهول تجتهد في منازعته بكل ما أوتيت من إمكانيات و ذكاء ، محاولة الحد من شراهته التي التهمت حياة الآلاف من البشر ، ليبقى الذهول عنوان المشهد مع وصايا الوقاية كأقصى ما يمكن فعله وعلى رأسها ، الحّد من التردد على الأماكن العامة و اتقاء التجمعات ، فأغلقت مرافق عمومية من مدارس و جامعات و توقفت نشاطات بل بلغ الأمر إلى إعلان مدن مليونية مدن تحت الحجر الصحي .

ليخرج علينا القادة الشي غيفاريون الجدد من الذين رضعوا الفكر الثوري من مدرسة الاستيلاب العقلي التي اتخذت من مغالطة شعار : (مدنية ميش عسكرية) ، تلك المدنية التي أسسها الإرهابي (روبسبير) ، يخرجوا بتعنهم الانتحاري ، رافضين التوقف عن الخروج للشارع في استهتار و مجازفة بحياة شعب كامل ، طاعنين نبل ثورة شعبية سلمية سليمة . يبقى الفعل الثوري الوطني السلمي أسمى من أن ينفذه عقل يتغدى في باريس وجسد يطوف في ساحة أودان ، وإلا كيف نفسر هذه المجازفة القاتلة . وما الفرق بين القتل برصاصة أو فيروس ؟