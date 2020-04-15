القبض على مروج النسخة المزورة لمشروع تعديل الدستور

كشف بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن توقيف المشتبه فيه بنشر نسخة مزوة من مشروع تعديل الدستور.

وأشار البيان أن الأمر يخص شخص من ولاية الشلف قام بنشر النسخة المزورة في وسائط التواصل الإجتماعي.

وأوقفت مصالح الأمن أيضا شخصا آخر من تيارت مشتبه فيه بنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية لما أسماه منحة العدوى والخطر لفائدة عناصر الحماية المدنية.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام محل ترصد صارم وفق الآليات التي رسمها القانون