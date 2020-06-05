القبض على ثلاثة أشخاص عذبوا شابا وصوروه

تبعا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، والذي يظهر فيه مجموعة من الأشرار يعتدون على أحد الشباب بشقة في ولاية المسيلة و تعرضه للضرب المبرح و الجرح و السب و الشتم و الإهانة مع نزع ملابسه ،على أثرها تقدم المسمى (ز ع) البالغ من العمر 25 سنة الساكن بلدية المسيف بشكوى لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسعادة من أجل الاختطاف و الحجز و التعذيب و الضرب و الجرح العمدي المتبوع بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تم توقيف كل من المسمى (ب ج) البالغ من العمر 26 سنة و المسمى (ن ف) البالغ 27 سنة و (ب ي) البالغ من العمر 29 سنة ، القاطنين ببلدية بوسعادة، فيما لا يزال البحث جاري عن باقي أفراد الشبكة ، حيث قاموا بتصوير فيديو أول له و هو مجرد من ثيابه و آخر يؤكد الاعتداء الجسدي الذي تعرض له و قاموا بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، حيث يعود سبب الخلاف إلى اتهامهم له بسرقة دراجة نارية ملك للمسمى (ب ج) ، فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة ، عملية توقيف المشتبه فيهم لقيت إستحسانا كبيرا من طرف المواطنين خاصة سكان حي الباطن ببلدية بوسعادة كونهم مسبوقين قضائيا و ارتكبوا عدة جرائم ضد الأشخاص و الممتلكات ببلدية بوسعادة.



عبدالباسط بديار