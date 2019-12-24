القايد صالح..يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر

إيمان لواس

تهاطل التعازي على فقيد الجزائر

متقاعدو الجيش يرثون الراحل

جنازة تاريخية لتشييع الراحل ..

خيم للعزاء في كل ولايت الوطن

500 مليون مشاركة لصوره و100عمرة فدية على روحه و 350 تسمية على إسمه

استمر أمس الثلاثاء تهاطل التعازي على فقيد الجزائرالراحل أحمد قايد صالح من طرف الأحزاب والمنظمات والمواطنين، مما جعل مشهد الحزن يعم أرجاء ولايات الوطن، في حيت سجل ألاف المواطنين حضورها بقصر الشعب بعد برمجة سابقة لإلقاء نظرة الأخيرة على جثمان الفقيد، ومن المرتقب أن تشهد الجزائر جنازة مليونية تاريخية لتشييع الراحل الفريق أحمد قايد صالح نحو مقبرة العالية شرق العاصمة الذي وافته المنية أمس إثر سكتة قلبية ألمت به.

التشييع اليوم بمربع الشهداء بمقبرة العالية

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية بأن تشييع أن الفريق أحمد قايد صالح ستقام اليوم بقصر الشعب، أين ستنظم مراسيم تشييع جثمان الفقيد وستكون بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه، الفقيد سيشيع بعدها إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء في مقبرة العالية بعد صلاة الظهر.

يذكر، بأن أن التشييع سيكون بداية بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد بقصر الشعب، وسيشيع بعدها الفريق قايد صالح إلى مثواه الأخير بمربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة.

الحزن يخيم على قصر الشعب

خيم الأمس الحزن على قصر الشعب، أين سجل آلاف المواطنين حضورها منذ الصباح الباكر، والتعبير عن حزنهم لرحيل فقيد الجزائر أحمد قايد صالح.

توافد عدد كبير من المواطنين منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس على قصر الشعب أين كان مبرمجا إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد، ليتم تأجيل ذلك إلى اليوم ،وعبر المتوافدين إلى قصر الشعب عن حزنهم بهذا المصاب الجلل، داعين أن المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد .

وعدد المواطنين خلال حضورهم خصال الفريق أحمد قايد صالح، مشيدين بالدور الذي لعبه بإرجاع الجزائر إلى السكة الصحيحة ، و بالمسار الحافل للرجل البطل وما قدمه منذ التحاقه في سن 17 سنة للجيش الوطني الشعبي.

متقاعدو الجيش يرثون الراحل

عبر متقاعدو الجيش الأمس عدد كبير من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي أمام قصر الشعب عن حزنهم الشديد لرحيل فقيد الجزائر بالدموع والبكاء، مشيدين بالدور البطولي الذي لعبه لإرجاع الجزائر إلى بر الأمان.

عدد متقاعدو الجيش إنجازات فقيد الجزائرالراحل أحمد قايد صالح على غرار بناء جيش قوي متكامل يحتل المراتب الأولى، و حماية الحراك و مرافقته، محاربة الفساد و تحرير العدالة من الضغوطات، مشيدين بمواقفه المشرفة ، مؤكدين أنه صان الأمانة وحفظ الوديعة واخرج البلاد من مستنقع الفساد إلى بر الأمان.

جنازة تاريخية لتشييع الراحل

من المرتقب أن تشهد الجزائر اليوم جنازة تاريخية لتشييع الراحل الفريق أحمد قايد صالح نحو مقبرة العالية شرق العاصمة ، أين سيكون الجزائريون اليوم على موعد مع إلقاء النظرة الأخيرة على الراحل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح في قصر الشعب ، قبل أن يتجه موكب الجنازة لمقبرة العالية ليوارى الثرى فيها بعد صلاة الظهر في مربع الشهداء.

وينتظر أن تكون الجنازة مليونية عبر شوارع العاصمة التي سيطوف بها نعش المرحوم للترحم على روح نائب وزير الدفاع بعدما سارع المواطنون عبر عديد الولايات بفتح خيم للعزاء، في صورة تؤكد على ارتباط أغلبية الشعب الجزائري بالراحل سيما خلال عشرة الأشهر الأخيرة التي شهدت فيها الجزائر انسدادا سياسيا غير مسبوق.

ولا تعد الجنازة التاريخية المرتقبة غدا الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث سبق وأن شهدت البلد جنائز مليونية أبهرت العالم في حق رؤساء الجمهورية ورموزا لثورة التحرير المباركة.

خيم العزاء ترحما في كل مكان

نصب المواطنون في عدة ولايات الوطن خيم للعزاء على روح الفقيد أحمد قايد صالح، عرفانا منهم لما قدمه من تضحيات للجزائرو للشعب،أين استحضروا مواقفه المشرفة و خصاله الحميدة، كم ثم القيام بتأبينيه لروح الفقيد و صدقة تقديرا لجهوده.

وتجدرالإشارة بأن خيم العزاء التي نظمت في العديد من ولايات الوطن هي مبادرة شبانية شعبية عفوية بعيد ة عن كل تيار حزبي ، تقديرا و عرفانا بمجهودات الفقيد ، نظرا للبداهة السياسية و للحكمة العسكرية خاصة أنه صان الأمانة وحفظ الوديعة وجاهد في الله حق جهاده.

تواصل التعازي ترحما على رحيل فقيد الجزائر

تواصل تهاطل التعازي ترحما على فقيد الجزائر قائد أركان الجيش القايد صالح، من قبل شخصيات وطنية أحزاب ومنظمات و مواطنين، و رؤساء دول، وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة.

بوقادوم

المجاهد الذي حفظ الأمانة ووفى بالعهد

قدم الوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم تعازيه لعائلة الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية أول أمس إثر سكتة قلبية ألمت به، مشيدا بدور المجاهد الذي حفظ الأمانة ووفى بالعهد في أحلك الفترات التي اجتازتها بلادنا.

وقال بوقادوم في برقية التعزية ” تلقينا والشعب الجزائري نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو المجاهد الذي حفظ الأمانة ووفى بالعهد في أحلك الفترات التي اجتازتها بلادنا”.

واضاف المتحدث “مشيئة الله أرادت أن يودّع الحياة الدنيا ويلتحق ببارئه، وبهذا المصاب الجلل لا يسعني أن أتقدم إليكم، باسمي وبسم الحكومة، ومن خلالكم إلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي الباسلة، بكافة إطاراتها، وأفرادها من ضباط وضباط صف وجنود ومستخدمين مدنيين، بأخلص التعازي وصادق المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب الدعاء”.

شقيقة الراحل : أخي أدى الأمانة

قالت شقيقة الراحل نائب وزيرالدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، “أنا فخورة جدا بأخي وأصبر على قضاء الله وقدره، هو مجاهد ومن عائلة ثورية لقد أحسن والدنا تربيتنا، كان عزة الجزائر وضحى كثيرا من أجلها وناضل حتى سلمها لأهلها، رحمه الله”.

وأضافت المتحدثة “لم تصدق في البداية حين سمعت خبر وفاة شقيقها وظنت أنه مجرد إشاعة، .وقلت في نفسي يستحيل أن يموت أب الجزائر”

أبوجرة سلطاني

الرجل أدى ما عليه

استقبل المنتدى العالمي للوسطية نبأ انتقال المجاهد الفريق أحمد قايد صالح إلى عفو ربه في ظرف حساس من تاريخ الجزائر، بعد نهاية مهمة طويلة وثقيلة وشاقة كللت بتسليم الأمانة إلى من شاءت أقدار الله أن تضع الجزائر على بداية سكة جديدة يحسها رجال أوفياء .

ترحم أبوجرة سلطاني على روح الفقيد داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيخ جناته ويتقبل جهده وجهاده وتضحياته، قائلا ” الراحل صان الأمانة وحفظ الوديعة و دافع عليها إلى آخر نفس من أنفاسه ،فاللهم افرغ صبرا على أهله وذويه واحفظ الجزائر من كل مكروه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فاتح ربيعي

أحسن الله خاتمته و حقن دماء الجزائريين

تلقى الفضاء الجزائري للحريات خبر وفاة المجاهد الفذ أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع الوطني بحزن شددي،أين اعتبر فاتح ربيعي بأن الله أحسن الله خاتمته بما بذله في سبيل حقن دماء الجزائريين في ظروف عصيبة وسعيه لاستقرار البلاد ووحدتها .

و أضاف ذات المصدر ” مواقف الراحل مشرفة نصاعة جهاده أيام ثورة التحرير المباركة انحيازه للشعب في حراكه المبارك وحمايته والوفاء بتعهداته،وبهذا المصاب الجلل يعزي الفضاء الجزائري للحريات عائلة الفقيد والشعب الجزائري ،والمؤسسة العسكرية وكافة منتسبيها في هذا المصاب الجلل فإنه يسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ،ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان. لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بقدر.

محمد السعيد

الراحل أنقذ الدولة

قدم رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، تعازيه في وفاة الفريق أحمد قايد صالح الذي وافته المنية الإثنين إثر سكتة قلبية.

و تضمن بيان لحزب الحرية و العدالة ” بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقى حزب الحرية والعدالة قياديين ومناضلين ببالغ الحزن والأسى نبأ التحاق المجاهد أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالرفيق الأعلى بعد حياة طويلة أحسن الله خاتمتها”.

وأضاف المصدر نفسه :”لقد كتب الله للفريق الراحل أن يخوض غمار الجهادين الأصغر والأكبر على امتداد أكثــر من 60 سنة، جنديا تسلق مراتب المسؤولية حتى بلغ أعلاها، وقائدا متنقلا ليل نهارا، شتاء وصيفا بين أبناءه في مختلف الوحدات، لا يمل ولا يكل، يشرح ويوجه بتفان وإخلاص قل نظيرهما”.

وأكد التشكيلة السياسية التي يقودها محمد السعيد أن ” التاريخ الذي يحفظ مآثر الرجال سوف يسجل بأن المجاهد الراحل أنقذ الدولة من الانهيار وحماها من الفتنة والدسائس حين أراد من تنكر لجميلها حرمان الشعب من استرجاع إرادة التصرف في مصيره وفاء لأمانة الشهداء، وها هو اليوم الفارس المغوار يترجل ليستريح، ويلتحق بإخوانه من الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا”..

وتابع البيان :” وها هو رحمه الله يختم حياته الحافلة بالتضحيات بتامين انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ أيام قليلة، وكأن المرحوم أحس بدنو الساعة عندما كان يستعجل الثاني عشر ديسمبر، رحم الله فقيد الأمة وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله ورفاقه في النضال وأبناءه في الجيش الوطني الشعبي الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة تعزي

عزت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، المؤسسة العسكرية وعائلة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية فجر أمس إثر أزمة قلبية ألمت به.

و أصاف ذات المصدر” “لقد أنجز المرحوم ما وعد به وحافظ على دماء الجزائريين وهي شهادة يشهد له بها الجميع في الدنيا والآخرة”

جاب الله

الراحل قد ترك في الجزائر أثرا لا ينساه له الجزائريون

عزى رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الشعب الجزائري وعائلة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية ، مؤكدا بأن الراحل قد ترك في الجزائر أثرا لا ينساه له الجزائريون

وجاء في نص تعزية جاب الله” نحسب أن فقيد الجزائر المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله تعالى قد ترك في الجزائر أثرا لا ينساه له الجزائريون وهو اشتراكه في ثورة التحرير المباركة وحقنه لدماء الجزائريين في ثورتهم السلمية لتغيير نظام الحكم، وعدم التعرض لمسيرات الحراك الشعبي بالسوء، وإقدامه على فتح ملفات الفساد للكثير من الشخصيات المسؤولة المدنية والعسكرية”.

وتابع المصدر ذاته: “إن هذه المواقف الايجابية للمجاهد الفريق أحمد قايد صالح رحمه الله من ثورة الشعب السلمية تجعل له مكانة كبيرة في قلوب معظم الجزائريين، ويعتبرون وفاته مصيبة عامة يشترك في الحزن عليه مع أهله كل أفراد المؤسسة العسكرية وجميع أبناء هذا الوطن المفدى وأنصار نضال الشعوب من أجل استرجاع حقوقها في السلطة والثروة”.

وأضاف جاب الله: “باسمي وباسم أبناء جبهة العدالة والتنمية أعرب لكم عن الأسف العميق والحسرة الكبيرة لهذه المصيبة، وأتقدم إلى ذويه وأهله وإطارات الجيش الوطني الشعبي وكل أبناء الأمة الجزائرية بالتعزية الخالصة سائلين الله تعالى له المغفرة ولأهله الصبر والأجر”

نقابة القضاة تعزي عائلة الفقيد

تقدمت النقابة الوطنية للقضاة، نيابة عن جميع قضاة الجمهورية، بتعازيها القلبية لعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، والوطن ولجميع أفراد الجيش، ودعت النقابة في تعزيتها، الله عز وجل أن يجعل قبر الفقيد، روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

مشاهير الجزائريين يتفاعلون مع خبر الوفاة

تفاعل المشاهير الجزائريين على غرار فلة عبابسة و الإعلامية أنيا أفندي و “لطفي دوبلكانو “عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة قائد الأركان قايد صالح عبر منشورات تم تداولها على نطاق واسع، أين افتخروا بقائد الأركان الذي رفض قتل أي مواطن و حقن الدم الجزائري و سجن الفاسدين.