القانون الخطر

بقلم: الوليد فرج



استنادا على ما رَشَحَ من مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الذي أحيل يوم الاثنين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني ، وجل ما يخشاه المختصون في هذا الموضوع هو سن هذا القانون خلوا من ضبط مفاهيم المصطلحات و موضوع الجرائم التي يتضمنها ، لا سيما موضوع الكراهية باعتبار هذه الأخيرة حالة نفسية تتغير من شخص لشخص آخر ، مع ضعف مسؤولينا خطابيا و رهق ألسنتهم، قد يجدون أنفسهم متابعين جزائيا وفقا لأحكام هذا القانون . فلو أجرينا سبر آراء حول خطاب وزير الصحة المتضمن دعوتنا لأن نكون دنمركيين قبل أن نطالب بخدمة عمومية كاملة تضاهي خدمات المرفق الدنمركي لوجدنا نسبة الكراهية لهذا التصريح تتجاوز نسبة كرههم لوالي مستغانم .

ليبقى سلوك التسامح و أخلقة الحياة العامة و نشر ثقافة التسامح و الحوار و نبذ العنف داخل المجتمع كما ورد على لسان قلم وكالة الأنباء لأجل تأسيس العيش الذكي أنجع قانون يمكن أن يمتص هذه الظواهر الوافدة على مجتمعنا التي لاقت استثمارا سياسويا فأينعت ، بل صارت تهدد اللحمة الوطنية مما يستوجب برامجا أخلاقية تحايث هذا القانون هذا الأخير الذي يجب أن يضبط مفاهيمه درءا لأي مجازفة لاسيما لنقاط تماس مواضيعه بمسالة حرية التعبير المكفولة دستوريا و إنسانيا