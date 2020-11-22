القاعدة في بلاد المغرب تستعد لمرحلة جديدة

أحمد كروش: هناك صراع على الزعامة داخل التنظيم

أحمد ميزاب: إعادة بعث النشاط وهيكلة الجماعات الإرهابية

اعتبر خبراء أمنيون أن تأخر اختيار فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لخليفة دروكدال دليلا على الصراعات والخلافات وشبح الزعامة الذي تعيشه الجماعات الإرهابية، معتبرين أن الإعلان عن اسم الأمير لتنظيم القاعدة الإرهابية في المغرب الإسلامي في هذه اللحظة بالذات غير بريء في ظل التوترات الأمنية في منطقة الساحل.

حذر خبراء أمنيون في تصريح خصوا به جريدة الوسط من تداعيات النزاعات والتوترات التي تعرفها منطقة الساحل على الحدود الجزائرية، معتبرين أن خطوة تعيين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لأمير جديد في ظل هذه التوترات فرصة لها لإعادة بعث نشاطها الإرهابي.

أعلن موقع “سايت” المتخصص في رصد مواقع التنظيمات الإرهابية بأن فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عين مسؤولا جديدا خلفا لزعيمه الإرهابي أبو مصعب عبد الودود المعروف بـ عبد المالك دروكدال، وذكر الموقع الأمريكي أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اختارت بعد موت دروكدال زعيما جديدا ينحدر من جنسية جزائرية يدعى مجاهد يزيد مبارك، المعروف باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفا له.

وكشف ذات المصدر أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عرضت جثة زعيمها السابق لأول مرة في مقطع مُصور، وللإشارة فإن عبد المالك دروكدال قتل على يد الجيش الفرنسي في جوان المنصرم في مالي بعد مطاردته لأكثر من سبع سنوات في منطقة الساحل.

أحمد كروش

الإعلان دليل على الصراع داخل التنظيم

اعتبر الخبير الأمني أحمد كروش أن إعلان القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لخليفة دروكدال في هذا التوقيت بالضبط، دليل على انقسام في الرؤى وأن هناك صراعا حادا وكبيرا داخل الجماعة نفسها، حيث لم يتم الاتفاق على قائد منذ 5 أشهر من مقتل دروكدال.

ولفت الخبير الأمني أحمد كروش في تصريح خص به جريدة “الوسط” إلى أن التأخر في إعلان القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لخليفة دروكدال راجع إلى عدة اعتبارات، أبرزها الصراع وشبح الزعامة داخل التنظيم الإرهابي في بلاد المغرب الإسلامي، وانتظار التوقيت والفرصة المناسبة لإعلان ذلك.

وتوقع الخبير الأمني أحمد كروش عودة النشاط الإرهابي أكثر من السابق للتنظيم خاصة بعد الصفقة اللئيمة التي عقدتها فرنسا مع الجماعات الإرهابية في مالي و تزويدها ب 207 إرهابي متمرس في السجون وتدعيمها ب 30 مليون أورو، قائلا :” كل هذه الأمور زادت في شهية الجماعات الإرهابية في المنطقة، على أساس تدعيمها في البقاء والذهاب الى القتال والإجرام أكثر وأكثر “.

وحذر أحمد كروش من تداعيات الصراع في منطقة الساحل، واستغلاله من قبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي مشيرا أن تزامن الإعلان عن زعيم جديد في هذا التوقيت غير بريء في ظل التوتر والنزاع في منطقة الساحل، واتهم الخبير الأمني أحمد كروش بعض الدول العربية بالتواطؤ مع التنظيم، قائلا :” نعرف مدى تواطؤ بعض الأنظمة العربية وتأثيرها على الجماعات الإرهابية، بعض الأنظمة العربية سارعت إلى تعيين قائد وفض النزاعات الداخلية داخل الجماعات الإرهابية خاصة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،و غير مستبعد أن بعض الأنظمة العربية ساهمت في بناء صفوف التنظيم الإرهابي”.

وأكد الخبير الأمني، أحمد كروش، أن نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد مقتل عبد المالك دروكدال، في عملية فرنسية بشمال مالي، تقلص في المرحلة الماضية.

أحمد ميزاب

إعادة بعت النشاط وهيكلة الجماعات داخل القاعدة

اعتبر الخبير الأمني أحمد ميزاب أن تأخر تعيين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لخليفة دروكدال بعد 5 أشهر من مقتله، كان من أجل إعادة بعت النشاط وهيكلة الجماعات الإرهابية داخل التنظيم .

وقال أحمد ميزاب في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن تعيين زعيم جديد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي جاء بعد هيكلة واسعة وسط التنظيم، لافتا أن القاعدة استغلت الفترة الممتدة من شهر جوان إلى شهر نوفمبر لبعث النشاط وتجنيد المقاتلين.

وتوقع أحمد ميزاب أن المرحلة المقبلة ستعرف نشاط وعودة قوية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، لافتا أن اختيار هذا الوقت بالذات لتعيين زعيم القاعدة كان بعد عملية هيكلة و لبعث النشاط من جديد .

وأكد أحمد ميزاب أن التزامن بين تعيين زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي و الصراع الموجود في منطقة الساحل غير بريء لافتا أن التنظيم الإرهابي يستثمر في حالة الصراعات والأزمات والنزاعات التي تعرفها منطقة الساحل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث :” مؤشرات قوية لعودة التهديد الإرهابي في منطقة الساحل، مرحلة جديدة سوف ينتهجها التنظيم ، القيادة الجديدة ستحافظ على نفس النهج الذي رسمه دروكدال ، التنظيم استفاد من المقاتلين العائدين من بؤر التوتر ، ومن الصفقة التي أبرمها أحد فروع التنظيم مع الجانب الفرنسي في إطار تبادل الأسرى والرهائن، بالإضافة إلى الفدية التي تلقاها التنظيم والتي تشكل مصدر تمويله نحن نتحدث عن معطيات جديدة لإعادة بعث النشاط في هذه المرحلة “.

إيمان لواس