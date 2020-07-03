بعد 170 سنة من الاختطاف الشهداء يعودون إلى أرضهم الطاهرة المسقية بدمائهم

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا جزائر العزة و الكرامة.

القائمة الاسمية لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية