القائمة الاسمية لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية

بعد 170 سنة من الاختطاف الشهداء الجزائر يعودون

الأولىالوطني
عن الوسط الجزائرية 1٬885

بعد 170 سنة من الاختطاف الشهداء يعودون إلى أرضهم الطاهرة المسقية بدمائهم
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا جزائر العزة و الكرامة.

القائمة الاسمية لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية

  • رأس محنطة لعيسى الحمادي، رفيق بوبغلة
  • جمجمة الشريف بوبغلة
  • جمجمة بوزيان زعيم مقاومة الزعاطشة
  • جمجمة سي موسى رفيق بوزيان
  • جمجمة الشريف بوقديدة المدعو بوعمار بن قديدة
  • جمجمة مختار بن قويدر التيطراوي
  • جمجمة سعيد مرابط، قطعت رأسه في سنة 1841 بالعاصمة
  • جمجمة غير محددة الهوية تم قطعها في منطقة الساحل عام 1841
  • جمجمة عمار بن سليمان من الجزائر العاصمة
  • جمجمة محمد بن الحاج السن من 17 الى 18 سنة من قبيلة بني مناصر
  • جمجمة بلقاسم بن محمد الجنادي
  • جمجمة علي خليفة بن محمد 26 سنة، توفي في العاصمة في 31 ديسمبر 1838
  • جمجمة قدور بن يطو
  • جمجمة السعيد بن دلهيس من بني سليمان بالمدية
  • جمجمة السعدي بن ساعد من نواحي القل بسكيكدة
  • رأس غير محددة الهوية محفوظة بالزئبق والتجفيف الشمسي 1865
  • جمجمة الحبيب ولد .. اسم غير كامل، مولود 1844 بوهران
  • إلى جانب تسع جماجم لم يتم الكشف عنها من طرف اللجنة العلمية
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