بعد 170 سنة من الاختطاف الشهداء يعودون إلى أرضهم الطاهرة المسقية بدمائهم
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا جزائر العزة و الكرامة.
القائمة الاسمية لرفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية
- رأس محنطة لعيسى الحمادي، رفيق بوبغلة
- جمجمة الشريف بوبغلة
- جمجمة بوزيان زعيم مقاومة الزعاطشة
- جمجمة سي موسى رفيق بوزيان
- جمجمة الشريف بوقديدة المدعو بوعمار بن قديدة
- جمجمة مختار بن قويدر التيطراوي
- جمجمة سعيد مرابط، قطعت رأسه في سنة 1841 بالعاصمة
- جمجمة غير محددة الهوية تم قطعها في منطقة الساحل عام 1841
- جمجمة عمار بن سليمان من الجزائر العاصمة
- جمجمة محمد بن الحاج السن من 17 الى 18 سنة من قبيلة بني مناصر
- جمجمة بلقاسم بن محمد الجنادي
- جمجمة علي خليفة بن محمد 26 سنة، توفي في العاصمة في 31 ديسمبر 1838
- جمجمة قدور بن يطو
- جمجمة السعيد بن دلهيس من بني سليمان بالمدية
- جمجمة السعدي بن ساعد من نواحي القل بسكيكدة
- رأس غير محددة الهوية محفوظة بالزئبق والتجفيف الشمسي 1865
- جمجمة الحبيب ولد .. اسم غير كامل، مولود 1844 بوهران
- إلى جانب تسع جماجم لم يتم الكشف عنها من طرف اللجنة العلمية