الفیروس الأمریكي و مهاون دلیل تالین

بقلم: الولید فرج

تكلمنا سابقا عن الثورة المعلوماتیة التي قلبت عدة مفاهیم ، و تجاوزت المعاني التقلیدیة ، بنقلها لمیادین النشاط

من مكانها المادي إلى فضاء العالم الرقمي ، السیبراني الاسفیري ، المتسم بسرعته الفائقة و سیولته الدفاقة

وتداولاته الكثیفة ، عبر شبكات الكترونیة عالمیة احتلت و سیطرت على كل مناحي الحیاة و تبادلاتها.

مع هذا التطور الذي نقل البشریة من عالم المنظومة المادیة الى عوالم الشبكة الغیر مرئیة ، انتقلت معه

نزاعته و حروبه ، فظهر عنف جدید و حروب خارج البر و البحر والجو كنطاق تقلیدي للنزاعات المسلحة ،

متخذة من شبكات الأنترنت و الفضاءات الالكترونیة میادینا لمعاركها و ساحات لاقتتالها ، فظهرت مفاهیم

جدیدة ، كالتسلیح الإلكتروني، سباق التسلح الإلكتروني، ساحات الحرب الإلكترونیة، الجهاد الإلكتروني،

ً المحاربین أو المقاتلین الإلكترونیین، مناورات إلكترونیة، وأخیرا الإرهاب الإلكتروني ، خلقت واقعا عالمیا

جدیدا قد تكون إثاره أكثر تعقیدا.

اضطلعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، بدور ریادي من خلال نشاطها المیداني أثناء النزعات الدولیة

المسلحة ، و مشاركة خبرائها في صیاغة أحكام القانون الدولي الإنساني (قانون الحرب : خاصة اتفاقیات

جنیف الأربعة) ، و تجسد هذا الدور مجددا سنة 2013 بمساهمة مجموعة من خبرائها القانونیین و

العسكریین بإعداد ما یسمى (دلیل تالین) كوثیقة رغم عدم إلزامیتها ، لكنها تبقى أرضیة قانونیة دولیة إنسانیة

للحروب الالكترونیة السیبیرانیة ، وفي هذا السیاق عرف دلیل تالین الهجوم السیبراني بأنه : “عملیة

إلكترونیة سواء هجومیة أو دفاعیة یتوقع أن تتسبب في إصابة أو قتل أشخاص أو الإضرار بأعیان أو

تدمیرها” ، و في ظل مفهوم الحرب او النزاع المسلح في القانون الدولي الإنساني تعتبر في نظر دلیل تالین

حربا سیبرانیة ( كل القتال بوسائل و أسالیب التي تتألف من عملیات في الفضاء الإلكتروني ترقى إلى مستوى

( النزاع المسلح أو تُجرى في سیاقه.

في هذا الصدد یُتداول ، إن عدة دول مثل أمریكا و فرنسا و كوریا الجنوبیة شكلت وحدات خاصة بالقوات

المسلحة مسؤولة عن الحرب الإلكترونیة أو حرب المعلومات. و یعتبر النزاع البارد بین الصین و أمریكا

الحلیف الاستراتیجي للیابان في حوض المحیط الهادئ ، أحد اخطر النزاعات المنذرة بحرب رقمیة شاملة .

فماهو نطاقها ؟ و ماهي أوجهها ؟ و مخاطرها ؟

لعل الدور التنسیقي الذي تلعبه الأنظمة الرقمیة ، في أنشطة الجیوش الأمریكیة ، ذا اهمیة متزایدة في حسابات

الردع ، یقول اللواء المتقاعد من الجیش الأمریكي جون ایه دافیس كبیر ضباط الأمن الفیدرالي : یعد الردع

في الفضاء الالكتروني أمرا ضروریا ، نصت سیاسة الردع الالكتروني ، التي انتهجتها سیاسة أوباما ، في

بیانها الافتتاحي على أنه : في عالم متصل كلیا یعد الامن الإلكتروني احد اخطر مخاوف الأمن القومي التي

تواجهها الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائها في القرن الواحد و العشرین.

: في هذا الصدد سطرت إدارة أوباما إطارا استراتیجیا في تحالفها مع الیابان یعتمد على أربعة نقاط

وصف لأنواع الأنشطة التي تسعى أمریكا لردعها : هي الأنشطة العدوانیة الضارة التي من شأنها أن تتسبب –

في تعطیل واسع وتدمیر و خسائر في الأرواح و عواقب اقتصادیة فادحة . ولعل ما نسبته أمریكا لروسیا

بمناسبة الانتخابات الرئاسیة من النشطة الكترونیة ضارة خیر دلیل.

الردع بالمنع : و یتمثل في أنظمة الدفاعات القویة ، و شبكات التصدي لاي هجوم رقمي ، وآلیات التعافي –

. من أي ضربة الكترونیة ، مما یجعل أي اعتداء خالي من أي جدوى ملموسة

الردع بفرض التكلفة : و یوصف أحیانا بالردع بالعقاب ، المتضمن تدابیر تهدیدیة لأي اعتداء ، ویبقى هذا –

العنصر لتشابكه مع سابقه یطرح عدة أسئلة عن جدواها وفي هذا الصدد یقول جیمس أن میلر وكیل وزارة

الدفاع للشؤون السیاسیة : لیس من الحكمة خوض معركة فیها هلاكنا.

الأنشطة التي تدعم الردع : سن نهج شامل ، یضم الحكومة باكملها و الدولة بكل مؤسساتها للتصدي لاي –

اعتداء رقمي . بالإضافة إلى الإقرار بوجوب التعاون الدولي بین الحلفاء من خلال توحید معاییر القدارات

اللازمة للتصدي للحروب الالكترونیة و تكثیف التعاون في هذا المجال . مع استغلال الدبلوماسیة في توحید

الرؤى تكون مشاركة او داعمة لسیاسة أمریكا تجاه الجرائم السیبرانیة.

إن الفضاء الیوم صار احد ابرز میادین الحرب الرقمیة ، التي تعتبر ذات عواقب وخیمة لارتباط جل مناحي

الحیاة بها ، من تداول تجاري و صحة و بحث علمي و مناخ و تحدید المواقع ، لذا أصبحت احد ابرز وجوه

النزاع الصامت ، الصیني الأمریكي ، و تبقى توصیات (دلیل تالین) الذي أعده خبراء اللجنة الدولیة للصلیب

الأحمر مجرد توصیات بإسقاط أحكام القانون الدولي الإنساني على الحرب الرقمیة السیبرانیة لا سیما اتفاقیة

جنیف الأولى المتعلقة بحمایة المدنیین ، وتبقى القواعد 95 المتفق علیها في هذا الدلیل مجرد حبر على ورق

، یعكسه

التباین فیما یخص التزام أطراف النزاع المسلح باتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة لحمایة السكان المدنیین)

والأعیان المدنیة الواقعة تحت سیطرتها من آثار الهجمات السیبرانیة: فبینما یشیر التعلیق الوارد في الدلیل إلى

أن نطاق تطبیق هذه القاعدة یقتصر على النزاعات المسلحة الدولیة، تعتبر اللجنة الدولیة هذا الالتزام منطبقاً

على أي نوع من أنواع النزاعات المسلحة) كما أقرت بذلك اللجنة ذاتها ، وتبقى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

بمجهوداتها في میدان الإنقاذ و الإسعاف أثناء النزاعات المسلحة الدولیة دورا مهما ، و تذكیراتها ونداءاتها

بتحیید المدنیین و الأعیان دون صدى.

إن بعض المفاهیم مازل یكتنفها الغموض ، كالقراصنة المدنیین الذي یقومون بأنشطة عدائیة هل یعتبرون

ضمن الفئات التي یشملها القانون الدولي الإنساني بالحمایة أم یعتبرون كمحاربین ؟

تبقى الانتهاكات الصارخة لأحكام للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة التقلیدیة ، و انتقائیة

المحاسبة في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و جرائم استعمال الأسلحة المحرمة دولیا ، التي تأتي

أمریكا فیها على رأس قائمة الدول الأكثر إجراما في نزاعاتها المسلحة الفاشلة ، لیبقى الأمل في شمولیة الردع

بین أطراف النزاع أحد أهم كوابح التهور الذي تسیر فیه أمریكا و حلفائها,