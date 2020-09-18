الفيفا يصادق على قانون جديد يهمّ “الخضر”

ج.ن

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الجمعة قرارا يحق للاعبين تحت 21 عاما بتغيير مشاركتهم مع المنتخبات، وذلك خلال مؤتمر الفيفا الـ 70 الى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو.

وصادق الفيفا على قانون يخول اللاعبين تغيير جنسيتهم الرياضية عدم اللعب لأكثر من 3 مباريات مع منتخب محدد وعدم المشاركة في مسابقة دولية مع نفس ذلك المنتخب قبل بلوغ سن الـ 21.

وبات منير الحدادي مهاجم إشبيلية أول المستفيدين من هذا القرار، حيث يمكنه الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي بعدما شارك مع منتخب إسبانيا فى مباراة رسمية وحيدة.

ويسمح التعديل في قانون الفيفا الذي صوّت عليه 209 عضوًا من أصل 211، للاعبين مزدوجي الجنسية ممّن ظهروا رفقة منتخبات المهجر لدقائق معدودة، بتغيير “جنسيتهم الكروية” وتمثيل منتخباتهم الأصلية مستقبلًا.

وكانت اللائحة السابقة للفيفا والتي عُرفت بِاسم “قانون الباهاماس”، تشترط ألا يخوض اللاعب المعني بِالأمر مباراة رسمية مع أكابر أوّل منتخب يُمثّل ألوانه.

ويفتخر المسؤول محمد روراوة الرئيس السابق للفاف، بِأنّه عرّاب “قانون الباهاماس” منذ قرابة 20 سنة خلت. حيث استثمر في هذه اللائحة وجلب عديد اللاعبين الجزائريين المُغتربين، الذين شاركوا مع منتخبات فرنسا للفئات الصغرى (وليس الأكابر)، مثل: عنتر يحي ونذير بلحاج ومراد مغني وحسان يبدة وسفيان فيغولي وياسين براهيمي وياسين بن زية وإسماعيل بن ناصر، وغيرهم.