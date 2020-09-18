الفيفا تُلغي عقوبتها ضد اتحاد العاصمة

ج.ن

أفاد نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أبلغه في مراسلة اليوم الجمعة، برفع عقوبة المنع من الانتدابات.

واوضح الاتحاد ان هذا القرار يعود لتسوية مستحقات المهاجم اسلابق للفريق برانس إيبارا.

وكان اللاعب برانس إيبارا قد راسل مؤخّرا الفيفا، للإحتجاج على إدارة نادي اتحاد العاصمة، بِسبب عدم منحها إياه مستحقات مالية عالقة.

وارتدى المهاجم برانس إيبارا (24 سنة) من الكونغو برازافيل، زيّ فريق اتحاد العاصمة، ما بين صيفَي 2018-2019. قبل أن ينتقل إلى نادي بيرتشوت البلجيكي.

ورُفع ستار سوق الإنتقالات الجزائرية في الـ 5 من أوت الماضي، ويُسدل في الـ 27 من أكتوبر المقبل. وهو هامش كبير قد تستغلّه إدارة نادي “سوسطارة” لِتدعيم الصفوف بِلاعبين جدد.