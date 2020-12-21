الفيضانات سببها غياب تام لاستراتيجية وقائية

مشاريع التجهيز والسياسة العمرانية والإقليمية خاطئة

أوضح الخبير في المخاطر الكبرى والحوادث الطبيعية والصناعية عبد الكريم شلغوم ، في تصرح خاص ليومية “الوسط ” عقب الفيضانات التي ضربت الولايات الجزائرية خلال اليومين المنصرمين ، إن ما حدث في ولاية جيجل بعد انهيار جسر أمر غير مقبول من ناحية البنى التحتية ،وهذا ما يؤكد أن مشاريع التجهيز والسياسة العمرانية والإقليمية خاطئة ، حيث غيروا مسار الوادي في جيجل للقيام ببنى تحتية حوله وهذا غير ممكن علميا وتقنيا.

وفي هذا الصدد ، حمل شلغوم ، المسؤولية الكاملة عن أضرار الفيضانات الأخيرة التي عرفتها جيجل لوالي الولاية ، لأنه على حد قوله هو من ساهم في إنجاز هذه المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي حدثت فيها هذه الكارثة على إثر تساقط الأمطار على هذه الولاية الشرقية والولايات المجاورة لها .

كما اعتبر ذات المتحدث، أن مشكلة الفيضانات تعني كل البلد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى أقصى الجنوب والتي وصلت إلى غاية ولاية تمنراست ،وبشار ،والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في 4 الأشهر المنصرمة ، مؤكدا أن الأمطار المتساقطة هي عبارة عن أمطار عادية ونتساءل هل هذه الأمطار هي نعمة أم نقمة للجزائر وهذا وسط غياب استراتيجية وقائية ثابتة وذكية وهي موجودة في القانون 04/ 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 الذي أسس من طرف خبراء جزائريين مستقلين قدموا خدمة للبلاد والعباد ، إلا أنه تم تطبيق هذا القانون من طرف الدولة بطريقة خاطئة رغم أنه تم التصويت عليه من طرف الغرفتين ، رغم اجتهاد خبراء الكوارث مرارا وتكرارا منذ فيضانات باب الوادي بالجزائر العاصمة إلا أنهم الولاة والوزراء السابقين لم يحترموا هذه الاستراتيجية.

كما ذكر عبد الكريم شلغوم ، أن موسم 2018 و2019 خلف وراءه ما بين 30 و32 ولاية جزائرية غرقت بالمياه ، حيث أن في 08 سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن غرق 12 ولاية منهم الجزائر العاصمة ،والتي تم فيها إنجاز مشاريع كبرى داخل الوديان وليس على أطرافها.

حكيم مالك