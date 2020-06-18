الفنان الكوميدي “عمر ثايري” يعلن اعتزاله التمثيل

أعلن الفنان الكوميدي ثايري، اعتزاله التمثيل، وذلك عبر فيديو نشره عبر حسابه عبر موقع “فايسبوك”.

وقال الممثل الشهير بدور “عومار” في سلسلة “عمارة الحاج لخضر”، إن أسباب الاعتزال شخصية، بعدما بات الفن يؤثر على حياته الشخصية وعائلته التي ضحت بوقتها في سبيل نجاحه واعتزاله رد للجميل لعائلته.

وصرح قائلا: “لقد حان الوقت للخروج من هذه الهالة والضغوطات الكبيرة .. بعدما عشت كفنان منذ سن مبكرة”. مضيفا: “لقد أثرت في حياتي صفة فنان وحرمت من البساطة التي أبحث اليوم عن عيشها .. أريد أن أعيش بعيدا عن الرقابة كمواطن بسيط عادي”.