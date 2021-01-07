الفنانة التشكيلية “جميلة شلالي” تنظم معرضا افتراضيا احتفالا بيناير بالبويرة 

نظمت الفنانة التشكيلية “جميلة شلالي” معرضا افتراضيا عبر الصفحة الرسمية لمديرية الثقافة لولاية البويرة تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لرأس السنة الأمازيغية الجديدة 2971 ، حيث عرضت الفنانة عدة لوحات تجسد مواضيع التراث الجزائري والأصالة الأمازيغية وكذا لوحات لمناظر خلابة بولاية البويرة ومناطق اخرى من بلادنا الشاسعة ، وقد لقيت هذه المبادرة اعجاب المتابعين خاصة عشاق الفن التشكيلي الذين استمتعوا بإبداعات الفنانة “جميلة شلالي” ابنة مدينة سور الغزلان التي تعتبر عصامية التكوين تميل للمدرسة الواقعية والتجريدية سبق لها وأن شاركت في عديد التظاهرات الثقافية والمعارض داخل وخارج الوطن وتحصلت على جوائز وتكريمات ما جعلها تبرز كإسم لامع محليا ووطنيا في مجالها ، هذا وقد أهدت هذه الفنانة جدارية تحمل عنوان “الأصالة” لمديرية الثقافة وهي اللفتة التي استحسنتها مديرة القطاع السيدة “سليمة قاوة” وتمنت لها كل التوفيق والنجاح في مشوارها الفني. أحسن مرزوق