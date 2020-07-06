الفلسفة بوصفها تدريبا روحيا في ظل أزمة كورونا

عماري فرحات / باحث في الفلسفة / جامعة سطيف

من الواضح أنّ البشرية كانت أمام قدر مأساوي لم يكن منتظرا ومتوقعا، فجأة استطاع كائن مجهري لا يرى بالعين المجردة أن يجعل العالم جاثيا على قدميه، يتوَّسل محاكم تفتيش مجهولة، لم تنفع اللحظة دوران الأرض من سكونها على شاكلة المحاكمة الغاليلية، بل صارت الأرض أشبه بمدينة اجتازها إعصار عنيف، نهش الذبول أوتارها ووضعها على سكة القلق المسكون بهاجس الخوف، انبجست تلك النرجسية المغدقة في التعالي للإنسان الفائق، ذاك الذي لا أقنوم يعلوا فوق سلطته، ربَت أرض المسلمات الموغلة في الفهم، واحتارت ناصية الوعي وازدادت رقعة المجهول اتساعا.

استعادت (كورونا) في الإنسان بعده الفضولي التساؤلي، وخلقت صورة أخرى للعلاقات الدولية والاجتماعية وموقعت سؤال السلام العالمي، وطرحت الكثير من التساؤلات الوجودية، وخلخلت جميع اليقينيات منها ثقة الإنسان في عقله وعلمه، بأن زحزحته من تملك الطبيعة إلى الوقوف ذاهلا أمام جبروتها.

كانت الفلسفة قديما، ولا تزال سيدة أرضها، وحامية لقلاع الوجود من سهام التهافت والسفسطة، مفكرة في واقعها، متجاوبة مع مشاكل عصورها، لا تأبى إلا أن تكشف عن ساقيها لحدث لم يكن ممرّدا من قوارير، بل وضع البشرية في رحى الدهشة والحيرة، ولطالما كانت الدهشة أول التفلسف بالتعبير الأرسطي، فقد لطمت جائحة كورونا الإنسان ليستفيق دهشةً أمام فزع الطبيعة حين لا يحسن أن يتسيّدها.

قدمت الفلسفة نفسها منذ بواكيرها كعلاج وهذا الهدف العلاجي ضالع بقوة في تشكيل الفلسفة القديمة، وعندما نقول الفلسفة كعلاج ليس بمعناه السطحي بتقديم العقاقير والأمصال وإنما كعلاج رمزي لأمراض عصرها. فعندما تتربص بالإنسان أهوال الخوف والمرض والقلق والمصير تتراءى الفلسفة سامقة أمام هذه الأسئلة بأن توقظ في الإنسان بحثًا عن سكينة الذات الطامحة إلى عروج نحو كمال ما، وبالتالي كان على الفلسفة أن تواجه هذا كله وأن تعين المرء على مضض الحياة ومرارة العيش.

وتزامنًا مع الحالة الراهنة التي نعيشها في ظل جائحة كورونا، كان لزاما على الفلسفة توطيد علاقتنا مع الطبيعة أولاً وترصيص السبل نحو غايات أخلاقية ثانياً، للتعامل الإنساني مع المرحلة الحرجة. ونجد الكثير من الفلاسفة المعاصرين أبدوا عن آرائهم في أزمة اليوم من أمثال تشومسكي وجيجيك وهابرماس. فالفلسفة في باعتبارها كـ فنَّ للعيش، عليها أن تأسوا الجراح وتداوي الأدواء، بأن تعلّم الإنسان طرق جديدة في الحياة.

هذا هو الديدن الذي يجب أن تضطلع به، أن تكون علاجا للانفعالات المرضية والأهواء المنفلتة والمخاوف المشّلة التي تسيطر على الإنسان وتحرمه من أن يعيش حياة حقيقية، هذا عين الفكرة النيتشوية القائلة ” إذا أردت أن تجني أسمى ما في الوجود ..أن تعيش في خطر” ، هذا المصير القدري للخطر في ظل الجائحة يجب أن يخاض كتجربة حتمية للألم، الذي يترجم في المتون الأبيقورية بالأتراكسيا



التي تعني السلام الداخلي، وبالتالي تصبح الفلسفة في هذه الحالة تدريبا روحيا يفضي إلى تحول عميق في أسلوب المرء وفي الرؤية إلى الوجود.، هذه الرؤية إلى الوجود التي تستدعي إنزال قمقم العقل الإنساني إلى مضمار العقلانية الروحية، بصرف الانتباه عن ما تقوده الرأسمالية المتوحشة إلى اختزالات واختلالات تدمر الإنسان وتهلك الطبيعة.

هذا ما أشار إليه بيير هادو بقوله “أن الفلسفة رياضة وتدريب روحي تهدف إلى الانتقال من الرؤية الضيقة الفردية البشرية الأرضية، إلى الرؤية الكونية الطبيعية، الإلهية بقدر المستطاع وبقدر متاح البشر. تهدف التدريبات إلى أن يعيد الفرد وضع نفسه داخل منظور “الكل” ، أن يدفع الفرد نفسه إلى حياة الروح الموضوعي، أن يخرج من ذاته، من زمانيته جهد الاستطاعة ليصير أبديا بتعبير جورج فيردمان، يرى الأشياء بعين الطبيعة الكلية، ويوحد إرادته بإرادة العقل الكلي. هنالك لن يسعه سوى أن يزدري الهموم البشرية الصغيرة، وأن يجتزئ بتحقيق الرغبات الضرورية الطبيعية، ويفرغ بتلك البهجة البسيطة بالوجود. ولن يسعه أن يتخلى عن القيم الزائفة، المال، والشهرة والملذات غير الضرورية وأن ينصرف إلى القيم الحقيقة: الفضيلة، وحياة التأمل العقلي، ومحض الوجود بوصفه الثروة المطلقة النهائية القصوى”.

وبالتالي تصبح حياة التأمل العقلي شفرة للتداوي نفسيا وروحيا من أمراض العصر الفتاكة، واعتبار العودة إلى العزلة الذاتية وثاقا للإنسان بالتفكير في جنة خلوده الأرضي المصاحب لكل خطر آت، وعليه يبقى التدريب الروحي للنفس المناعة القصوى للتداوي بالقيمة العليا للروح وتوجيه الفكر نحو غايات أخلاقية بترشيدها نحو الصلاح، وعقلنة الفعل الاقتصادي الطارح للتوحش الذي أرهق الذات الانسانية في جموح الفوضى العالمية.

المراجع:

بيير هادو، الفلسفة طريقة حياة “التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو”، تـ: عادل مصطفى، ط1، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2019، ص: 21.