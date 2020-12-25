بقلم: صالح عوض

الفلسطيني.. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.. كنت الفلسطيني الأول الذي حاولوا قتله وصلبه ولايزالون يحاولون ولكن عبثا يفعلون.. معركتهم لاتزال معك، مع النور والحق والصمود، وأنت الفلسطيني الذي سيشهد نهايتهم ورحيلهم.

لازلت يا سيدي تسير في طرقات القدس وبيت لحم وبيت ساحور والناصرة تتكئ على عصاك تنادي الرعاة: إياكم والذئاب وتحمل في مخلاتك بعضا من الطعام للفقراء المرابطين في المسجد الأقصى.. لازالت أقدامك تمنح الأرض سرها ورفضها للمعتدين، ولازالت الجبال تأوي إليها الطيور تتغنى باسمك وباصطفاء أمك على نساء العالمين.. أيها الفلسطيني المناضل المكافح العنيد مكتوب عليك الصمود، وعلى أعدائك الفناء.. فخذ بيدي يا سيدي فأنا من جيل هدّه التعب رغم أن أخاك محمدا إمام المرسلين رسم الطريق الى المعراج وعيا وكفاحا وانتصارات.

المسيح الرسالة:

عندما أعجز عن امتطاء ظهر اللغة في حضرتك فلأن جلال وجهك وهيبتك يدفعني للانزواء في ثيابي أتسمّع لكلماتك الأولى ونبضات قلبك الأولى فاسمح لي سيدي أني جئتك أتأتئ فشوق اللحظة وأنا أقف هنا ذات خريف تحت جذع الشجرة النخلة العربية الشاهقة وبجوار جدول الماء العذب يروي الأرض المباركة ويروي امك المقدسة حيث كانت صرختك الأولى للحياة.. هنا يا سيدي صدعت بالمعجزة انك عبدالله وأنه أتاك الكتاب تكلم الناس وأنت في المهد هنا يا سيدي ارتسمت معالم رسالتك لتخرج الناس من الفساد والانحراف والتيه والظلم إلى المحبة والرحمة..

عفوا سيدي يا كلمة الله أقبل يديك واسمح لي أن أمسح عن قدميك عناء الرحلة وما ألقى عليك السفلة.. يا رسالة المحبة والإخاء بين الناس.. رسالة اقتضت منك الوصول الى حافة التضحية، وأخذت منك استقرارك و راحة الحال.. في أي ظروف جئت؟ واقع المستحيل المتراكب كما هو اليوم تماما.. حيث يجدد يهودا مهمته القذرة لدى إمبراطورية الشر التي تعيث فسادا في المنطقة بل والعالم كله. وكان هتافك: ليس لكم حق ان تستعبدوا خلق الله.. الإنسان حر وكريم وله رب يحبه وقد أكرمه فلا تعتدوا على كرامته.. إياكم والضغائن اصنعوا قلوبكم من صفاء و جنبوها الأحقاد.. ولقد داويت المريض وأشفيت الأبرص وعالجت ما لم يكن أحد قادرا على مداواته.. كان مجيئك معجزة وكانت حياتك معجزات متجددة لكي تصدع القلوب المتكلسة وتبعث بروح القوة واليقين في قلوب قومك المنحرفين الذين باعوا عهد الانبياء وصاروا عبيد الإمبراطورية.

الإسلام والمسيح والمسيحيون:

لقد أولى الإسلام المسيح بن مريم عليهما السلام اهتماما بالغا ولقد رفع من قدرهما وذكرهما، فلم يسبق ولم يحصل أن أكرمت السيدة مريم عليها السلام كما تم في القران الكريم.. أما ابنها المسيح فلقد حفته الكرامة منذ اللحظات الأولى وذهب القران الكريم لترسيخ فكرة في وجدان المؤمنين به أن المسيح عليه السلام رمز متميز في الرسل و مثله كمثل آدم بحيث كان مجيئه كمجيء آدم معجزة البدء.. فجدد عيسى المسيح مهمة آدم عليهما السلام في التذكير بالقيم الإنسانية التي أرتضاها الله لبني البشر.

كان درس المسيح مهما للمؤمنين ليستلهموا منه الإصرار والنبل والطهارة واليقين.. لقد تم تقديم السيد المسيح من خلال القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الحال بالنسبة لامه بطريقة إعجازية تكريمية عظيمة.

ولقد تعامل الإسلام مع المسيحيين بشكل خاص بحيث لم يمارس إكراها في الدين ولا حكرا على العادات والتقاليد ما دامت تراعي مشاعر الآخرين ورفض هدم صوامعهم ومعابدهم وأمنهم في أرزاقهم وحياتهم.. و قدم الإسلام للمسيحيين تصورا متفاهما عليه وتقدم لإقامة علاقات متينة معهم.. وهذا ما جعل بلاد الشام من العرب المسيحيين يسلمون في غالبيتهم بمجرد تلقيهم الرسالة من خلال أخوانهم المسلمين.

لم يجد مسيحيو فلسطين غضاضة في أن ينخرطوا في الإسلام بشريعته بسرعة ومن لم يسلم احتفظ بحقوقه كاملة وتمت مراعاته إلى أقصى حد من الاحترام.. وفي حقيقة الأمر أن مسيحية بلاد الشام وهي مناط حركة المسيح وحوارييه استقبلت الإسلام بسلام ومحبة وظلت هكذا حتى الآن.

الصلب الحقيقي:

لقد رفع السيد المسيح الى ربه ورغم اختلاف العقيدة بين المسلمين والمسيحيين في حدوث الصلب أو عدمه إلا ان الطرفين يقران بالرفع من الأرض.. لقد جاء الخبر الحق بعد مئات السنين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم آيات بينات يشرح الواقعة التاريخية ويكشف مستورها ويفسر آياته، ويجعل ذلك الإعجاز في موته كالإعجاز في ميلاده آيات بينات يؤمن بها كل من آمن برسالة محمد.. آيات يتم تسجيلها تحت مراقبته ويحفظها مئات الرواة تحفظ من أي تشويه وتحريف عكس ما تم للكتب السماوية السابقة التي تعرضت لزيادة او نقصان.

لقد اتهم المسيحيون اليهود بأنهم هم من تورط في صلب المسيح بعد ان كان واضحا مجافاتهم له وتآمرهم عليه والاستهزاء بهم وإيذاؤهم له بشتى الوسائل ولم يترددوا في التعاون مع الدولة الرومانية للإيقاع به لصلبه.. وظلت التهمة تطاردهم حتى جاء بابا الفاتكان في سنة 1968 وبرأهم من دم المسيح الا ان خطوته تلك لا يمكن فهمها إلا في إطار الصراع العربي الإسرائيلي وانحياز أوربا للكيان الصهيوني.

لم يستطع اليهود إنكار التهمة بعد ان ثبت للجميع سعيهم في تلك المهمة إلا أن القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ينكر أن يكون المسيح قد قتل أو صلب رغم أن أولئك حاولوا فعل ذلك فلقد حفظه الله وأضلهم فشبّه لهم.

أما الصلب الحقيقي فلقد تم لرسالته التي تعرضت لعملية واسعة من التشويه والعدوان بدءا بنزع جانب المعجزة في سيرته عليه السلام و في حياته وموته ووصفه بما لم يقله أبدا.. وامتد الصلب لفكرة الألوهية وتقديم الإله بالمفهوم البشري وتجري عليه قوانين البشر في الإنجاب والوراثة وغاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء الفعال لما يريد ولن تكون المعجزات المحدودة كما وكيفا التي يجريها علي يد عبد من عباده الا للفت الانتباه وإلقاء الحجة لإبطال منطق الطغيان وهي معجزة مرهونة بزمانها ومكانها..

لقد كان الصلب الحقيقي لمعجزة عيسى بن مريم عليهما السلام بتشويه حقيقته وطبيعته الإنسانية مع أنه لا أحد يستطيع أبدا الإتيان بقول له على لسانه يفيد عكس كونه إنسانا..

والصلب الأكثر بشاعة ذلك الذي تم خلال القرون الوسطى حيث تم تحريف رسالة المحبة والسلام التي جاء بها المسيح فانطلق المجرمون المحرفون يرفعون صليبهم وصور المسيح المخترعة يقتلون ويبيدون عباد الله وينتهكون كل محرم ويقضون مضاجع الآمنين.. فكان التناقض الصارخ بين رسالة المسيح بن مريم عليهما السلام و ما قام ويقوم به من يرفعون رايته في أوربا، فلم يكن الصليب وهو في التفسير المسيحي دليل فداء وتضحية الا عنوانا للقتل والطغيان.. ولعله من الواضح ان المسيحية في الغرب تحتاج قراءة تاريخية تحليلية منذ دخلت عن طريق الملوك والحكام، وتحولت الى أداة فتك بالشعوب والأمم.

وانحرفت الكنيسة في الغرب عن المسيحية الحقيقية وتحالفت مع الإقطاع في استعباد الناس وقهرهم فثارت ثورات اجتماعية أيديولوجية وسياسية لتحدث الانفصام الكبير بين الكنيسة والحياة.. وأصبحت المسيحية في المجتمعات الأوربية في تراجع مستمر وقد بلغ الإلحاد نسبة كبيرة تتقدم على كل الأديان في الغرب، وان كانت لاتزال المسيحية تستخدم كأداة استعمارية في الخارج.

المسيحية الصهيونية:

وأكبر عملية تم فيها صلب رسالة السيد المسيح هي العدوان المستمر على القيم التي جاء بها المسيح عليه السلام فمنذ بداية تأسيس الدولة الأميركية في القرن الـ17 لعبت الرؤى الأصولية المسيحية البروتستانتية اليهودية التي وفدت مع المهاجرين البريطانيين دورا كبيرا في تشكيل هوية الدولة ولقد تأثرت كثيرا باليهودية، وخلقت علاقة أكثر خصوصية بين الصهيونية اليهودية والبروتستانتية الأصولية.. وتعتبر فكرة عودة اليهود الى فلسطين جوهر الفكرة المسيحية الصهيونية الا ان مصطلح الصهيونية المسيحية ظهر فقط قبل 3 عقود..

وآمنت المسيحية الصهيونية Christian Zionism “قبل تأسيس دولة إسرائيل” بضرورة عودة اليهود إلى “أرضهم الموعودة في فلسطين”، وإقامة كيان يهودي فيها يمهد للعودة الثانية للمسيح.. لقد آمن المسيحيون البروتستانت بفكرة إنشاء “وطن قومي لليهود في فلسطين” قبل إيمان اليهود أنفسهم بها.. لهذا يمكن تصنيف الصهيونية المسيحية في دائرة البروتستانت الإنجيليينProtestant Evangelical، التي يبلغ أعضاؤها 130 مليون منتشرين في قارات العالم. وهي تعمل لإعادة بناء الهيكل في الموقع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى اليوم.

فمتى نشأت المسيحية الصهيونية؟ إنها نشأت -كما يتم تعريفها اليوم – في إنجلترا في القرن الـ17، ومنذ البداية كانت ذات هدف سياسي يتمثل في قيام دولة يهودية في فلسطين حسب زعمها لنبوءة الكتاب المقدس، ومع بدء الهجرات البريطانية الواسعة إلى الولايات المتحدة تمددت في الواقع الأمريكي، مسخرة كل شيء لتقديم الدعم الكامل لليهود في فلسطين.. ولقد سبقت حركة الإصلاح الديني في أوروبا في القرن الـ16 موقف المسيحية الصهيونية بمقولة أن “اليهود هم شعب الله المختار”، وأن هناك وعدا إلهيا يربط اليهود بفلسطين، بالإيمان بعودة المسيح الثانية بشرط قيام الكيان الصهيوني على كل أرض فلسطين.

وحمل لواء الحركة عدة قساوسة من أشهرهم داويت مودي الذي عرف بترويجه لنظرية “شعب الله المختار”، وويليام يوجين بلاكستون الذي ألف كتاب “المسيح آت” عام 1887 وأكد فيه على نظرية الحق اليهودي طبقا لقراءته للتوراة في فلسطين. إلا أن أكثر المنظرين تطرفا كان القس سايروس سكوفيلد الذي ألف كتابا عنوانه “إنجيل سكوفيلد المرجعي” عام 1917، وهو الكتاب الذي أصبح بمثابة المرجع الأول لحركة المسيحية الصهيونية.

وقبل ظهور الحركة الصهيونية العالمية بأكثر من 57 سنة كتب عضو البرلمان البريطاني اللورد شافتسبري، قائلا أنه “يجب أن نشجع عودة اليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة، حتى يستطيعوا مرة أخرى القيام بالرعي في سامراء والجليل”، وكان اللورد شافتسبري هو أول من وصف اليهود وفلسطين قائلا “شعب بلا وطن.. لوطن بلا شعب”.

يعد تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية الحديثة هو أول من استخدم مصطلح “الصهيونية المسيحية”،ورغم انه علماني لا يعتقد بالدوافع الدينية وكانت امامه عدة خيارات للوطن إلا ان المسيحيين المتصهينين أصروا على فلسطين وطنا قوميا لليهود تمهيدا لعودة المسيح.

الحركة الصهيونية العالمية وحركة الصهيونية المسيحية يلتقيان على مشروع أعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.. في العام 1917 مع صدور وعد بلفور وافق أغلب البروتستانت الأميركيين على هذه الفكرة واعتبروا تنفيذها واجبا دينيا.. ولقد كان لهم دور أساس في وعد بلفور الذي حصل على موافقة الروس والأوربيين.

قامت حركة المسيحية الصهيونية بإنشاء مؤسسات مثل “اللجنة المسيحية الإسرائيلية للعلاقات العامة” ومؤسسة الائتلاف الوحدوي الوطني من أجل إسرائيل”، ومن أهداف هذه المؤسسات دعم إسرائيل لدى المؤسسات الأميركية المختلفة، السياسي منها وغير السياسي.

وامتد نفوذ الحركة إلى من شغل البيت الأبيض فلقد كان جيمي كارتر ورونالد ريغان وجورج بوش الابن وترمب من أكثر الرؤساء الأميركيين إيمانا والتزاما بمبادئ المسيحية الصهيونية.

ويقترب اتباع الصهيونية المسيحية من 40 مليونا داخل الولايات المتحدة وحدها، ويزداد أتباع تلك الحركة خاصة بعدما أصبح لها حضور بارز في كل قطاعات المجتمع الأميركي خاصة الإعلام والسلطات التشريعية والتنفيذية، فهم يمتلكون اليوم ما يقرب من 100 محطة تلفزيونية، إضافة إلى أكثر من 1000 محطة إذاعية ويعمل في مجال التبشير بأفكارهم ما يقرب من 80 ألف قسيس.

ماذا تبقى من المسيحية؟:

بقي منها رسالة المحبة التي أودعها السيد المسيح قلوب الحواريين و القساوسة الذين تملأ الرحمة والمحبة قلوبهم.. بقي منها معالمها الشاهدة في كنيسة المهد وكنيسة القيامة حيث يؤمّن المسيحيون أخوانهم المسلمين على مفاتيح الكنيسة.. بقي من المسيحية مسيحيون في بلاد الشام ومصر والعراق والشرق وبلاد كثيرة يحملون في قلوبهم المحبة والإنسانية.. ولكن حتى لا تنقلب رسالة المسيح على نفسها ولكي لا تصبح مدججة بالجريمة والعنصرية والعدوان يصبح المسيحيون كما اليهود في معركة حاسمة ضد مزيفي رسالات الرسل الكرام.. معركة لصالح الإنسان والتعايش الإنساني.

رسالة السيد المسيح المحبة في الإنسانية والرحمة بها والتصدي لإمبراطورية الشر وعبيدها وفضح طغيانهم وتبديد دعاواهم.. السيد المسيح يقف اليوم على بوابات القدس يحمل عصاه ويحذر الرعاة من الذئاب ويرفع كفه الطاهر في مواجهة موجات العدوان.. السيد المسيح يبتهج اليوم بمن يحيي رسالته ويزين القلوب بمحبته مجددا المعاني الجليلة لرسالات السماء على نبينا وعلى كل الانبياء الصلاة والسلام وهنيئا للضمير الإنساني بذكرى ميلاد المسيح فلعل الإيمان يتجدد ويندفع نحو التصدي لقوى الكراهية والظلم والله غالب على أمره.