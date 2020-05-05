الفلاحة الصحراوية بديل حقيقي لإنهاء التبعية للمحروقات

قال المنسق الجهوي للمجتمع المدني بالجنوب الشرقي ، أن رئيس الجمهورية يراهن على الفلاحة وخاصة الصحراوية كخيار بديل للنهوض بالاقتصاد ورهان كبير ينتظر حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

أكد المنسق الجهوي للمجتمع المدني بالجنوب الشرقي علي بن عيوة في تصريح له صحفي خص به يومية “الوسط”، أن تركيز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التوجه لإنعاش الفلاحة الصحراوية ، الغاية منه البحث عن بدائل حقيقية للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني ، كما يعتبر رهان حقيقي وكبير ينتظر حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد ، مؤكدا في ذات الصدد أن الصحراء الجزائرية ستشهد ثورة فلاحية غير مسبوقة ستكون سلة غذائية ضخمة و متنوعة ستكون بترولا أخضرا للجزائر ، وذلك على خلفية تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية.

إلى جانب ذلك فقد طالب المنسق الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي في خضم حديثه معنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل الشخصي لرفع قيود الاستعباد و الإرهاب الإداري الذي يواجهه صغار الفلاحين و المستثمرين الخواص الذين عانوا الويلات مع جملة المشاكل التي ألقت بظلالها على نشاطهم على غرار التماطل غير المبرر في تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية ، ناهيك عن استمرار معاناتهم مع غياب المسالك والافتقار للكهرباء الفلاحية حيث أن هذه الوضعية المتأزمة ساهمت بشكل كبير في تراجع منتجاتهم الموسمية ومحاصيلهم الزراعية.

وعلى صعيد أخر فقد ثمن علي بن عيوة طلب السيد رئيس الجمهورية من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

أحمد بالحاج