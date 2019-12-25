الفقيد قايد صالح بقي وفيا لشعبه الى أخر لحظة من مساره الحافل بالتضحيات

لقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، االنظرة الأخيرة على جثمان الفقيد الفريق قايد صالح بقصر الشعب وهو حزينا مؤكدا بالمناسبة لعائلة الفقيد ان الراحل بقي وفيا لمبادئه الى اخر لحظة من حياته حين واجهت البلاد أصعب مراحلها .

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد بقصر الشعب، أين لم يستطع الرئيس اخفاء دموعه، قائلا إن الجزائر فقدت أحد رجالاتها الأبطال الذي بقي إلى آخر لحظة.

وفيا لمساره الزاخر بالتضحيات الجسام، معتبرا أن وفاة الفريق قايد صالح، فاجعة أليمة قاسية، حلت بالجزائر في هذا الوقت بالذات وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن رئيس الأركان صان الأمانة وحفظ الوديعة وأوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد.