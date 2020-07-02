الفريق شنقريحة ينوه برمزية قصر الشعب

وقال الفريق شنقريحة في كلمة ترحيبية في مستهل الحفل: “أتقدم إليكم السيد الرئيس باسمي الخاص, وباسم كافة المستخدمين العسكريين والمدنيين, التابعين للجيش الوطني الشعبي, بأسمي وأزکي عبارات الشكر والامتنان, على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم, بمناسبة إشرافكم الشخصي على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي يقام هذه السنة في رحاب قصر الشعب, تجسيدا لرمزية الرابطة القوية جيش-أمة”.

نوه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, الفريق السعيد شنقريحة, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, برمزية احتضان قصر الشعب للحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة الذي ترأسه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون.

وأردف بالقول أن إشراف الرئيس تبون على هذا الحفل “يأتي إيمانا منه بأن هذه الترقيات والتكريمات تمثل تقليدا راسخا للمؤسسة العسكرية, ينال من خلاله الإطارات ما يستحقونه من ترقية في الرتب وتكريم بالأوسمة, عرفانا لحصائل أعمالهم وتقديرا لحصائد جهودهم وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم, في ظل الجزائر الجديدة”.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أن “هذا الحفل البهيج الذي يأتي في غمرة الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب, يعد مناسبة تاريخية خالدة تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجاد ومآثر الآباء والأجداد, وتحيي في أذهاننا أرقي معاني النصر والحرية”.